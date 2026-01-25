民代「紐約民權」提案 允許起訴各級執法人員

州眾議員麥瑞(左二)、羅梅洛(右一)、以及李榮恩(左一)等人23日在曼哈頓富利廣場集會，他們所提出的「紐約民權」提案，已在近期被州長霍楚納入行政預算中以示支持。(麥瑞辦公室提供)

紐約市 州眾議員麥瑞(Zellnor Myrie)、羅梅洛(Gabriella Romero)、以及李榮恩等人23日在曼哈頓富利廣場集會，他們所提出的「紐約民權」(New York Civil Rights Act)提案，已在近期被州長霍楚 (Kathy Hochul)納入行政預算中以示支持；幾人當日呼籲州立法機構盡快推進提案，將賦予紐約人在民權遭到侵犯時起訴執法人員的權利。

議員們指出，過去幾個月內，蒙面的美國移民 暨海關執法局(ICE)探員在紐約市拘捕了數百名移民，但因聯邦人員的執法身分，導致紐約人無法起訴他們；隨著全國範圍內針對移民的打擊不斷升級，愈來愈多的人與聯邦機構產生接觸，民代由此認為必須趕緊為公眾提供一條可以追究聯邦探員責任的法律途徑。他們因而在去年秋季提出該提案，旨在賦予紐約人的憲法權利遭到侵犯時，能夠在州法院起訴聯邦、州、或地方官員。

麥瑞表示，紐約人必須擁有自保、並為自己爭取權利的途徑，他感謝霍楚意識到該立法的迫切性，「在接下來的幾個月裡，我們將繼續努力，確保該提案能夠在州法律框架下執行」；他也認為此時的局面已不再是簡單的移民執法問題，「我要警告大家，今天ICE針對的是移民，但明天很可能就會輪到你們。」

「在全國範圍內，我們已經看到聯邦官員一再侵害人們公民權利的案例，使他們本應為之服務的民眾陷入危險、甚至導致死亡，這是完全不可接受的」，羅梅洛說道，該提案將成為民眾得以反擊的工具，並讓聯邦官員承擔應有的責任。

支持該提案的民權團體Protect Democracy法律顧問Rachel Goodman表示，只需看明州37歲女子古德(Renee Nicole Good)被殺害的事件，就能明白這種問責機制的必要性，「她的家人是否應她的死亡而獲得救濟，會取決於她的憲法權利是否曾被侵犯，而不是開槍的執法人員佩戴哪一種徽章。」