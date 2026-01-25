H-1B更難抽？申請人與雇主應把握關鍵規畫時機

今年H-1B抽籤預計於3月初開放，現在正是與雇主及律師團隊提早規畫的關鍵時刻。(本報資料照片)

因應H-1B工作簽證 抽籤制度即將出現重大變革，達理律師事務所(TLALaw)日前舉辦專題講座，深入解析H-1B「加權抽籤制度」的新規內容與實務影響。講座由律師林志濤主講，吸引超過50名留學生與在美工作的專業人士參與，現場互動熱烈。

林志濤在講座中指出，與過去完全隨機的抽籤制度不同，新制將H-1B申請人的中籤機率與薪資等級(OES Wage Level)、職業分類(SOC Code)以及實際工作地點直接掛鉤，等同於從過去的「拼運氣」轉變為「結構性競爭」，對整體申請策略產生根本性影響。

他進一步說明，在新制度下，不同薪資等級的申請人將被放入同一個抽籤池中競爭，但每個薪資等級所代表的中籤權重並不相同。舉例來說，第三級別的財務分析師，會與第一級別的行銷專員一起參與抽籤，而非只在相同職位或等級之間比較；由於薪資與專業門檻較高，第三級別申請人在整體機制中自然擁有較高的中籤機會。

林志濤表示，雖然加權抽籤制度的計算方式相當複雜，但在實務上可以確定的是，高薪資、高專業門檻的職位在新制下具備明顯優勢。

針對如何在新制度下提升中籤機率，林志濤強調，申請人必須提早與雇主及移民 律師討論，確保職位描述能準確反映實際工作內容，避免因低估職務專業度而落入較低薪資等級。他也提到，在符合實際工作安排的前提下，部分申請人可考慮不同地區的薪資結構差異，因為在生活成本較低的州份，相同薪資較容易達到較高的工資等級。

不過，林志濤也提醒，所有策略都必須建立在「符合事實」的基礎上，移民局對於刻意操作制度的行為已有高度警覺，「如果只是想鑽漏洞(Gaming the system)，風險其實非常高，移民官並不天真。」

在問答環節中，不少與會者關心若H-1B未中籤的替代方案。林志濤表示，申請人可同步規畫O-1傑出人才簽證、L-1跨國公司簽證，或依個人條件評估EB-1、EB-2NIW等職業移民途徑，以降低對單一抽籤制度的依賴。

達理律師事務所合夥人Jade亦在講座中補充指出，在加權抽籤制度下，過去「先抽中再談薪資」的模式已不再可行，申請人必須在抽籤前就完成薪資等級、職位內容與工作地點的整體評估。今年H-1B抽籤預計於3月初開放，現在正是與雇主及律師團隊提早規畫的關鍵時刻。