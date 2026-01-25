國王郡醫院加強服務 引入防淋巴水腫設備

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
國王郡醫院日前宣布其綜合乳腺中心引入ImpediMed SOZO設備，強化對患者的淋巴水腫預防工作。(國王郡醫院提供)
國王郡醫院日前宣布其綜合乳腺中心引入ImpediMed SOZO設備，強化對患者的淋巴水腫預防工作。(國王郡醫院提供)

有不少華裔患者就醫的紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)布碌崙(布魯克林)國王郡醫院(Kings County)，日前宣布其綜合乳腺中心引入ImpediMed SOZO設備，強化對患者的淋巴水腫預防工作；醫院指出，研究顯示若能在最早階段介入治療，將有效防止淋巴水腫發展為慢性疾病，改善患者的長期健康情況。

數據顯示，美國每年約有31萬名患者被新診斷為罹患乳腺癌；由於淋巴水腫是乳腺癌手術及放射性治療後可能出現的併發症，故約五分之一的乳腺癌患者會出現淋巴水腫，而根據不同的治療方式，最多有82%的患者存在惡化成手臂淋巴水腫的風險。

醫院負責人表示，ImpediMed SOZO設備的引入，將進一步強化醫院的淋巴水腫預防計畫，持續提供高質量、以患者為重的癌症照護承諾；國王郡醫院首席執行官麥克勞德(Sheldon McLeod)表示，「引入該設備的成果，離不開臨床團隊的專業能力與投入，他們對早期檢測與醫療創新的重視，幫助我們持續提升為社區提供醫療服務的質量。」

國王郡醫院綜合乳腺中心為良性及惡性乳腺疾病患者提供多樣科學照護，服務範圍涵蓋篩查、診斷、治療及康復隨訪；中心由具備董事會認證的乳腺外科醫生及專業團隊組成，在單一、集中式地點內，為患者提供整合式且循證醫學支持的醫療服務。

目前該中心提供的服務包括乳腺篩查及診斷影像檢查、乳腺手術、重建手術、乳腺病理診斷、腫瘤內科與化學治療、放射腫瘤治療、癌症康復與隨訪服務、遺傳評估與檢測、營養諮詢、心理與行為健康支持、以及支持性服務與康復治療。

