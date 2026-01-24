前勞工權益律師策展「移民經驗」邀紐約高中生用藝術說故事

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
曾任聯邦檢察官25年的華裔藝術家黃思茵(Sivan Wong)，近日發起一項以「移民經驗」為主題的藝術策展計畫，邀請紐約市高中生透過生活經驗與視覺創作。(黃思茵提供，攝影Alvin Tsang)
曾任勞工權益律師25年的華裔藝術家黃思茵(Sivan Wong)，近日發起一項以「移民經驗」為主題的藝術策展計畫，邀請紐約市高中生透過生活經驗與視覺創作，呈現移民生活中的身分認同。展覽預計於3月12日至4月11日在曼哈頓下東城的New York Artists Equity Association旗下Equity Gallery展出。

此次展覽為黃思茵策劃的主題展，聚焦移民。整體展覽空間規劃為三個展區，其中一間為她個人的創作，另外兩間則開放給社區與年輕世代參與，強調「策展不只是藝術家的事，而是讓更多人進來說話」。

讓移民故事被看見

「很多時候，移民的生活只是被當成背景，但這些其實都是城市運作的一部分，只是很少被真正看見。」黃思茵表示，這次策展的核心並非追求單一風格或形式，而是希望呈現多元的移民經驗。她對作品內容採取開放態度，只要能回應移民主題，形式與觀點皆可納入展覽。

她也指出，紐約雖然藝文資源豐富，但亞裔藝術家能夠公開展出的空間仍然有限，因此希望透過此次策展，提供一個讓亞裔、特別是華人社群發聲的平台。

展覽其中一個重要部分，是針對紐約市高中生的公開徵件。徵件主題圍繞移民、家庭與女性力量，歡迎學生以繪畫、素描或任何形式投稿。

為降低參與門檻，她將提供前30名報名學生免費的11×14吋畫布（需提前預約，預約方式請洽[email protected]），並偏好尺寸不超過12×18吋的作品。「很多移民家庭不一定有多餘的資源買畫材，我希望學生不會因為經濟因素而卻步。」黃思茵表示，這樣的規定是考量到學生實際創作與展覽呈現的可行性。

學生作品將由策展團隊進行評選，並設有獎金鼓勵優秀作品。黃思茵指出，獎金雖然不高，但希望能肯定學生的投入，也讓他們知道，自己的經驗值得被放進畫廊。

從法律走向藝術

黃思茵曾任勞工權益律師25年，主要處理與勞工權益相關的案件。在這25年間，她在空閒時間進行藝術創作。她表示，法律工作訓練她關注制度與結構，而藝術則讓她用另一種方式記錄與表達。

她過去的創作曾多次描繪在街頭撿拾瓶罐維生的移民，並透過畫作與紀錄片呈現這群人的生活現實。這次策展，則延續她長期關注的移民勞動與社區議題。

此次展覽選在畫廊的一樓舉行，對黃思茵而言意義重大。她表示，一樓空間能吸引路過的民眾自然走進來，讓藝術不再只是特定族群的活動。

她認為這是一個里程碑，也希望這次策展能成為系列計畫的起點，未來持續邀請不同社群、不同世代，從各自角度回應移民經驗。

移民 亞裔 紐約市

