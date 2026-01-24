緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

紐約市 近年規模最大的可負擔住宅開發案之一、鄰近皇后區法拉盛 中心的「Willets Point Commons」，即將迎來首批住戶入住。市議會副領袖、皇后區第20選區市議員黃敏儀(Sandra Ung)23日前往參訪，實地走訪大樓一樓公共空間、健身房及多個示範住宅單位，了解工程進度與住宅配置。開發商表示，兩棟住宅目前已收尾，預計今年4月可迎接住戶入住。

該案由Related Companies與Sterling Equities共同開發，屬於100%可負擔住宅大樓，首期兩棟住宅樓共提供880戶全新公寓。開發商代表、Related Companies資深副理利普曼(Aaron Lipman)表示，其中747戶將透過紐約市Housing Connect抽籤系統分配，另有133戶由市府轉介，提供曾經無家可歸者入住。

黃敏儀一行在導覽過程中參觀了不同房型，包括單間(studio)、兩房及三房單位。利普曼指出，兩房與三房單位均配有室內洗衣、烘衣設備，至於其他房型則依實際設計配置為準。整體公共設施規畫完整，對工薪家庭與長者住戶相對友善。由於項目鄰近未來的足球場與地鐵站，建商也特別在建築設計上加強隔音，以確保居住品質。

黃敏儀表示，可負擔住房一直是她長期關注的政策重點，尤其在法拉盛地區，許多居民，特別是長者，長期面臨租金負擔沉重的問題。她指出，威利點(Willets Point)地理位置鄰近法拉盛市中心，交通便利，對需要留在社區生活的家庭而言具有實質幫助。「很多居民會到我辦公室詢問如何申請抽籤，我們也會協助不熟悉線上系統的民眾完成申請」。

她進一步說明，威利點整體重建計畫仍在推進中，未來還將興建一所公立學校，以因應新住戶與家庭人口增加的需求，相關用地已為學校建設局(SCA)做好準備。此外，職業足球場亦是整體計畫的一部分，將陸續展開後續工程。