我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

紐約市近年規模最大的可負擔住宅開發案之一、鄰近皇后區法拉盛中心的「Willets Point Commons」，即將迎來首批住戶入住。市議會副領袖、皇后區第20選區市議員黃敏儀(Sandra Ung)23日前往參訪，實地走訪大樓一樓公共空間、健身房及多個示範住宅單位，了解工程進度與住宅配置。開發商表示，兩棟住宅目前已收尾，預計今年4月可迎接住戶入住。

該案由Related Companies與Sterling Equities共同開發，屬於100%可負擔住宅大樓，首期兩棟住宅樓共提供880戶全新公寓。開發商代表、Related Companies資深副理利普曼(Aaron Lipman)表示，其中747戶將透過紐約市Housing Connect抽籤系統分配，另有133戶由市府轉介，提供曾經無家可歸者入住。

黃敏儀一行在導覽過程中參觀了不同房型，包括單間(studio)、兩房及三房單位。利普曼指出，兩房與三房單位均配有室內洗衣、烘衣設備，至於其他房型則依實際設計配置為準。整體公共設施規畫完整，對工薪家庭與長者住戶相對友善。由於項目鄰近未來的足球場與地鐵站，建商也特別在建築設計上加強隔音，以確保居住品質。

黃敏儀表示，可負擔住房一直是她長期關注的政策重點，尤其在法拉盛地區，許多居民，特別是長者，長期面臨租金負擔沉重的問題。她指出，威利點(Willets Point)地理位置鄰近法拉盛市中心，交通便利，對需要留在社區生活的家庭而言具有實質幫助。「很多居民會到我辦公室詢問如何申請抽籤，我們也會協助不熟悉線上系統的民眾完成申請」。

她進一步說明，威利點整體重建計畫仍在推進中，未來還將興建一所公立學校，以因應新住戶與家庭人口增加的需求，相關用地已為學校建設局(SCA)做好準備。此外，職業足球場亦是整體計畫的一部分，將陸續展開後續工程。

住宅抽籤申請去年12月12日起開放，市府其後將截止日期延長至2月25日。申請者須透過Housing Connect網站建立帳號並提交相關資料，包括報稅文件與收入證明，最終申請數量將由市府統計。市府呼籲符合資格的居民把握期限，在截止日前完成申請。

Willets Point Commons工程與開發團隊向黃敏儀說明大樓一樓大堂...
Willets Point Commons工程與開發團隊向黃敏儀說明大樓一樓大堂與公共設施規畫，包括交誼空間與社區設施。(記者許振輝╱攝影)
Willets Point Commons可負擔住宅工程外觀。該案為全紐約市近4...
Willets Point Commons可負擔住宅工程外觀。該案為全紐約市近40年來規模最大的100%可負擔住宅開發案之一，首期兩棟大樓預計今年4月迎接住戶入住。(記者許振輝╱攝影)

法拉盛 紐約市 皇后區

上一則

紐約市流感病例續增 本季逾14萬人染疫

下一則

華人涉偷渡糾紛索償 法院裁定不成立
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛華男騎單車遭卡車撞亡 警深入調查

法拉盛華男騎單車遭卡車撞亡 警深入調查
王嘉廉社區醫療中心 1╱31「迎新生寶寶」諮詢

王嘉廉社區醫療中心 1╱31「迎新生寶寶」諮詢
周末好去處╱認識紐約摩天大樓、青少年費同樂日

周末好去處╱認識紐約摩天大樓、青少年費同樂日
美華劇坊30年慶頒獎 演「白蛇傳」

美華劇坊30年慶頒獎 演「白蛇傳」

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
即將到來的長周末可能伴隨嚴寒氣候。氣象預報表示來自北極的冷空氣將自本周末起籠罩東北部地區，不僅可能帶來降雪，也將使體感溫度接近阿拉斯加部分地區的嚴寒程度。（記者戴慈慧╱攝影）

最強寒流襲紐約 長周末恐降雪 嚴寒程度堪比阿拉斯加

2026-01-17 01:30

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星