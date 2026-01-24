我的頻道

布碌崙86街遊民所案 提議公開審查

記者馬璿╱紐約報導
市議員莊文怡批評當局在推進遊民所的決策上先斬後奏，不僅在未與社區充分溝通下宣布設置遊民所，如今更在整個開發過程中持續忽視移民社區的權益。(莊文怡辦公室提供)
布碌崙(布魯克林)86街2501號交擬建遊民所一案再有新進展。當地居民於去年12月24日向紐約市上訴機構「建築與標準上訴委員會」(BSA)提出行政上訴後，該案已提交第11社區委員會討論，並通過「若在尚無有效合約情況下核准興建臨時住宿設施，應獲得市都市規畫委員會(City Planning Commission，CPC)特別許可，並接受公開審查程序」。當地民代如州眾議員寇頓(William Colton)與市議員莊文怡(Susan Zhuang)都在會中表示將持續支持抗爭，並已致函當局要求徹查該案是否遵守相關程序。

在22日舉行的社區委員會會議中，與會委員除一人迴避外，一致通過動議，認為若批准在沒有有效合約的情況下開發臨時住所，則應向CPC申請特別許可並接受公眾審查。相關動議預計將於2月提交全體委員會表決，不過該動議不具法律拘束力，僅供市府相關單位參考。

根據民眾提交並獲受理的上訴文件內容，依法僅在市府已與相關設施完成正式合約簽署的情況下，相關單位才可簡化或豁免部分拆除與施工前必須履行的法定程序；然而目前該遊民所計畫尚未與市府完成任何正式合約，僅有書面信件來往。

文件指出，市樓宇局(DOB)在無合約基礎下提前核發拆除許可，並未要求完成包括瓦斯、水電切斷、下水道封管、防鼠措施、鄰里與社區委員會通知、施工照片與安全文件，以及拆除前檢查等法定步驟，也未要求申請市環保局(DEP)規定的雨水排放許可。上訴方主張許可核發已涉及跳過多項攸關公共安全、環境保護與社區知情權的前置審查，依法並不成立。

寇頓批評，當局「刻意為開發商歪曲規則」，不僅漠視社區聲音，也違背自身法規。莊文怡則表示，當居民帶著大量文件前來陳情、指出市府與開發商的疏失時，她深感震驚。她並已就相關疑慮致函市長、市樓宇局、布碌崙地區檢察官辦公室以及聯邦檢察單位要求徹查。

出席社區會議的第47選區區領袖賀立寧(Larry He)表示，他在得知上訴案提交社委會審議後，已第一時間與兩位民代共同檢視文件，並承諾持續與居民並肩行動。(莊文怡辦公室提供)
紐約州眾議員寇頓批評，當局「刻意為開發商歪曲規則」，該遊民所的推進不僅漠視社區聲音，也違背自身法規。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙 遊民 眾議員

