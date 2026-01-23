我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

強制使用官方垃圾桶 民怨買不到

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市政府要求使用新的官方推荐的垃圾桶，但居民卻難買到。(記者馬璿╱攝影)
紐約市政府要求使用新的官方推荐的垃圾桶，但居民卻難買到。(記者馬璿╱攝影)

紐約市政府為了遏制鼠患，要求紐約市民必須在今年6月1日前購買並使用「紐約市垃圾桶」(NYC Bin)。這種新的官方推荐垃圾桶的容量是55加侖或以下並且有安全扣蓋。不過，現在有許多居民都說，他們在政府指定的網站上訂購了垃圾桶後，幾個月都沒有收到垃圾桶，而且在實體商店也難以買到。

76歲的史泰登島居民莫諾波利(Michael Monopoli)去年10月在市府指定的網站上訂購了一個新垃圾桶，但一直沒收到。當他聯繫環衛部門時，卻發現電話線路故障，網站也無法使用。莫諾波利說，「說實話，我有點累了，我對清潔局真的感到很生氣。」

如果居民現在想要購買新垃圾桶，在訪問政府指定的網站時會發現，網站上寫著「目前線上訂購和呼叫中心服務暫停。」「部分垃圾桶可在紐約市各家得寶(Home Depot)門市購買」。但據有居民表示，即使在家得寶也找不到新的官方推荐的垃圾桶。

市府將責任歸咎於垃圾桶的供應商，稱「由於外部供應商持續出現問題，導致部分訂單無法按時交付。」居民可以選擇直接給製造商奧托環境系統公司(Otto Environmental Systems)發郵件申請退款，郵箱：[email protected]；電話：(800)227-5885。

前市長亞當斯在任期內發起了「滅鼠戰爭」，將新垃圾桶作為其執政的核心目標之一。最終市議會通過立法，為中產家庭房主補助50元的垃圾桶費用。

按照新規定，所有一至九個單元的建築物都必須使用新官方垃圾桶。不過按照新規定，從今年6月1日起，如果紐約居民沒有使用印有紐約市標誌的垃圾桶，將被處以至少50元的罰款，重犯者最高可被罰款200元。

對於統一使用一種垃圾桶的規定，也有人認為整個行動不過是市政府的「斂財」之舉，「這簡直就是敲詐勒索…這完全就是斂財」，44歲的布希維克(Bushwick)居民普拉特(Tom Pratt)說，「我拒絕購買這些垃圾桶，也拒絕讓這房子的老主人把他僅有的那點錢花在亞當斯的垃圾桶上。」

紐約市 亞當斯 史泰登島

上一則

華埠大型監獄計畫 居民冒嚴寒抗議 籲改建低收入住宅

下一則

法拉盛華男騎單車遭卡車撞亡 警深入調查
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市強制居民使用官方規定垃圾桶 卻嚴重缺貨

紐約市強制居民使用官方規定垃圾桶 卻嚴重缺貨
亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定

亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定
亞當斯代言加密幣暴跌 挨批騙局

亞當斯代言加密幣暴跌 挨批騙局
前紐約市長亞當斯加密貨幣首秀遇挫 機場與乘客口角

前紐約市長亞當斯加密貨幣首秀遇挫 機場與乘客口角

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」