王嘉廉社區醫療中心 1╱31「迎新生寶寶」諮詢

記者高雲兒╱紐約報導
為協助準父母迎接新生兒、加強產前與產後健康知識，王嘉廉社區醫療中心將於31日(周六)在法拉盛舉辦「迎接新生寶寶」社區活動。(記者高雲兒╱攝影)
為協助準父母迎接新生兒、加強產前與產後健康知識，王嘉廉社區醫療中心將於31日(周六)在法拉盛舉辦「迎接新生寶寶」社區活動。(記者高雲兒╱攝影)

為協助準父母迎接新生兒、加強產前與產後健康知識，王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Health Center)將於31日(周六)在法拉盛舉辦「迎接新生寶寶」社區活動，免費向準父母及其家人開放，提供分娩準備、母乳餵養及育兒相關的健康教育與資源。

此次活動獲紐約州眾議員李羅莎(Nily Rozic)經費支持。她表示，這是她連續第二年與王嘉廉社區醫療中心合作，推動母嬰健康與育兒教育計畫，協助準父母與照顧者獲得實用資訊與實際支援，並強調在懷孕、產後及育兒不同階段，家庭都需要穩定且可信賴的社區資源。

王嘉廉社區醫療中心指出，此次母嬰健康計畫特別針對華人及移民家庭在育兒過程中面臨的實際困難設計。中心人口健康部門表示，不少華人家庭因語言隔閡、文化差異與資訊落差，較難即時取得分娩、母乳餵養及育兒相關的專業支援，尤其在產後初期，照顧壓力與焦慮情緒更為明顯。該中心透過雙語、具文化敏感度的方式，將母乳餵養教育、產前準備與家庭支持結合，協助媽媽與家人建立穩定的支持系統。

中心健康教育部主任朱雅潔表示，母乳餵養對母嬰健康益處明確，但對許多新手媽媽而言，並非「自然就會」的事情，特別是在產後初期，常因姿勢、奶量或身體不適而感到挫折與自責。她指出，透過一對一諮詢與面對面交流，讓媽媽能在不被評價的環境中提出疑問、分享困難，再由專業人員依個別情況提供建議。

這一免費活動將於31日(周六)上午10時至下午4時在王嘉廉社區醫療中心法拉盛院區舉行，地點：法拉盛40路131-72號5樓。活動將以英語及國語進行，內容包括一對一分娩與母乳餵養諮詢、健康教育交流，以及準父母彼此互動分享，現場並準備小禮品、獎品與茶點，協助家庭在輕鬆的氛圍中為迎接新成員做好準備。詳情可致電(212)966-0461，或瀏覽中心網站 www.cbwchc.org。

法拉盛 華人 眾議員

26齣百老匯熱門舞台劇買1送1 漢彌頓、獅子王…別錯過

騙貸50萬元非法種大麻 2華男認罪
