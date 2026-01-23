王嘉廉社區醫療中心 1╱31「迎新生寶寶」諮詢

為協助準父母迎接新生兒、加強產前與產後健康知識，王嘉廉社區醫療中心將於31日(周六)在法拉盛舉辦「迎接新生寶寶」社區活動。(記者高雲兒╱攝影)

為協助準父母迎接新生兒、加強產前與產後健康知識，王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Health Center)將於31日(周六)在法拉盛 舉辦「迎接新生寶寶」社區活動，免費向準父母及其家人開放，提供分娩準備、母乳餵養及育兒相關的健康教育與資源。

此次活動獲紐約州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)經費支持。她表示，這是她連續第二年與王嘉廉社區醫療中心合作，推動母嬰健康與育兒教育計畫，協助準父母與照顧者獲得實用資訊與實際支援，並強調在懷孕、產後及育兒不同階段，家庭都需要穩定且可信賴的社區資源。

王嘉廉社區醫療中心指出，此次母嬰健康計畫特別針對華人 及移民家庭在育兒過程中面臨的實際困難設計。中心人口健康部門表示，不少華人家庭因語言隔閡、文化差異與資訊落差，較難即時取得分娩、母乳餵養及育兒相關的專業支援，尤其在產後初期，照顧壓力與焦慮情緒更為明顯。該中心透過雙語、具文化敏感度的方式，將母乳餵養教育、產前準備與家庭支持結合，協助媽媽與家人建立穩定的支持系統。

中心健康教育部主任朱雅潔表示，母乳餵養對母嬰健康益處明確，但對許多新手媽媽而言，並非「自然就會」的事情，特別是在產後初期，常因姿勢、奶量或身體不適而感到挫折與自責。她指出，透過一對一諮詢與面對面交流，讓媽媽能在不被評價的環境中提出疑問、分享困難，再由專業人員依個別情況提供建議。

這一免費活動將於31日(周六)上午10時至下午4時在王嘉廉社區醫療中心法拉盛院區舉行，地點：法拉盛40路131-72號5樓。活動將以英語及國語進行，內容包括一對一分娩與母乳餵養諮詢、健康教育交流，以及準父母彼此互動分享，現場並準備小禮品、獎品與茶點，協助家庭在輕鬆的氛圍中為迎接新成員做好準備。詳情可致電(212)966-0461，或瀏覽中心網站 www.cbwchc.org。