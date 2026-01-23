華埠商改區年終會議：續維護社區治安

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
曼哈頓華埠商業改進區在中華海外宣導會舉辦年度會議。(記者曹馨元╱攝影)
曼哈頓華埠商業改進區在中華海外宣導會舉辦年度會議。(記者曹馨元╱攝影)

曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)22日在中華海外宣導會(Oversea Chinese Mission)舉辦年度會議，回顧上一財年中商改區所做的清潔、文化推廣活動等社區改善工作；商改區表示，維護社區治安是新一年中繼續努力的方向。

街道清潔向來是商改區工作重點之一。2025財年內，商改區的清潔工作時間超4萬小時，使用近11萬個垃圾袋，清除了近3萬個街頭塗鴉、海報及貼紙。商改區執行總監陳作舟表示，在財務緊張的情況下，商改區清潔服務預算足足占總預算的三分之二。

與此同時，商改區也積極推動文化、商業推廣活動。上一財年，商改區共舉辦了108場活動，包括華埠披露街(Pell St)美食街，中秋節、重陽節慶祝等，這些活動共吸引近70萬參與者。商改區也帶來3350場贈禮活動。

商改區項目主任李德容說，盡管沒有治安預算，但商改區還是透過民意代表、私人捐助而購買攝像監控設備，免費發放給小商家及居民；也透過自我防護公益課等，望幫助提升社區安全信心。

出席年度會議的市小商業服務局(SBS)局長格羅斯(Dynishal Gross)表示，全市目前有78個商業改進區，華埠商改區擅長透過藝術講故事，過去一年中帶來的壁畫、巨幅海報等公共藝術都推動了社區聲量。

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)說，華埠商改區積極與政府建立緊密連結，並以此更好地推動社區改善議題。州眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，作為勿街(Mott St)居民，她對華埠商改區做出的貢獻有切身體會。市議員馬泰(Christopher Marte)說，在眾多商改區中，華埠商改區是最紮根於社區的一個。

此外，商改區也藉此機會表彰服務華埠19年的紐約市警(NYPD)五分局警探張棟錦(Danny Zhang)，感謝他在維護社區安全、促進警民交流方面的貢獻；中華海外宣導會則因其組織的志願者活動受到表彰。

