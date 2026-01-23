議長梅寧赴法拉盛 與黃敏儀推可負擔住房

紐約市議長梅寧、市議員黃敏儀與自強社區中心代表及法拉盛社區人士合影，宣布黃敏儀獲任命為市議會副領袖。(記者戴慈慧╱攝影）

紐約市議會議長梅寧(Julie Menin)22日前往法拉盛 ，宣布市議員黃敏儀(Sandra Ung)獲任命為市議會副領袖(Deputy Leader)，並強調兩人在推動可負擔住房及打造宜居社區方面的共同理念。

記者會於服務皇后區 長者逾40年的法拉盛非營利機構自強社區中心(Selfhelp Community Services)舉行。梅寧指出，黃敏儀具有法律背景，長期投入公共服務，對市政體系運作相當熟悉，這些經驗將有助於她在副領袖職務上協助推動市議會立法工作、內部事務及跨部門政策。

此次任命也具有象徵意義。黃敏儀成為首位出任市議會領導職務的亞裔 美國人。她正展開第三任期，代表皇后區第20選區，過去兩年曾是市議會領導團隊成員，同樣為首位亞裔代表，並參與預算協商小組，對多項市府預算案有貢獻。

梅寧表示，她上任後將把重點放在增加可負擔住房供給、回應醫療與生活成本上升問題，以及改善市民對政府的信任，而黃敏儀在社區與議會累積的經驗，將是推動相關工作的助力。

黃敏儀則表示，過去幾年在議會中觀察到梅寧如何跨越黨派與立場，促成多項影響工薪家庭的立法，未來希望延續這樣的合作模式，讓政策更貼近市民的實際需要。

活動中，兩人也提到自強社區中心正在推動的「凱辛納之家」(Kissena House)長者可負擔住宅計畫。市議會於2025財政年度透過黃敏儀爭取150萬元經費，支持興建一棟全數為可負擔、專供長者使用的住宅大樓，預計2027年完工，完工後將提供111個住房單位，成為該機構在法拉盛園區的第七棟建築。