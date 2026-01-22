州主計長：紐約托育服務 三大問題待解

紐約市的托育服務被指存在系統複雜、資源分配不均、行政結構低效等問題。(美聯社)

紐約州 主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)21日發布報告指出，紐約市 的托育服務存在系統複雜、資源分配不均、行政結構低效等問題，在執行市長曼達尼 (Zohran Mamdani)所主張之全民免費托育政策前，有必要修復系統，以減少低效所帶來的浪費。

數據顯示，2025財年紐約市共有約15萬9000名五歲以下兒童接受市府提供的托育或早教服務，占同齡兒童總數的35%，總財政開支約32億元，平均每名接受服務的兒童每年成本1萬9989元。此外，特殊教育Pre-K服務另有成本近9億元。

根據報告，紐約市托育早教服務現有兩大體系、三個不同的申請入口，其中市兒童服務局(ACS)和人力資源局(HRA)提供的托育券(Child Care Vouchers)以照顧兒童、幫助家長安心就業為主要目標，這部分福利的使用人數近年來穩步上升，2025財年為5萬2000人、到2026財年的前四個月則達到6萬4000人，從2025年起，市府暫停了新的非強制性托育券申請，造成了超過1萬3000人的等待名單。

另一方面，由市教育局(DOE)提供的兒童早教服務(Early Childhood Education)卻使用率不足，在2025財年內，Pre-K項目空閒率約27%、3-K空閒8000個學位、嬰幼兒項目一年內減少了40%的入學。此外，三個申請入口各自獨立，家長需要在不同平台上反覆填寫申請資料，而其官網上還存在資訊過時、連結失效等問題，令很多需要這種服務的弱勢家庭更難獲取準確資訊。

報告估算，如果保持現有資源分配不均、行政效率偏低的狀況，同時拓展全民托育，新增成本最低也要每年27億元，而如果以高標準提供服務，最高年成本可達82億元。