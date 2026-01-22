我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

州主計長：紐約托育服務 三大問題待解

記者許君達／紐約報導
紐約市的托育服務被指存在系統複雜、資源分配不均、行政結構低效等問題。(美聯社)
紐約市的托育服務被指存在系統複雜、資源分配不均、行政結構低效等問題。(美聯社)

紐約州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)21日發布報告指出，紐約市的托育服務存在系統複雜、資源分配不均、行政結構低效等問題，在執行市長曼達尼(Zohran Mamdani)所主張之全民免費托育政策前，有必要修復系統，以減少低效所帶來的浪費。

數據顯示，2025財年紐約市共有約15萬9000名五歲以下兒童接受市府提供的托育或早教服務，占同齡兒童總數的35%，總財政開支約32億元，平均每名接受服務的兒童每年成本1萬9989元。此外，特殊教育Pre-K服務另有成本近9億元。

根據報告，紐約市托育早教服務現有兩大體系、三個不同的申請入口，其中市兒童服務局(ACS)和人力資源局(HRA)提供的托育券(Child Care Vouchers)以照顧兒童、幫助家長安心就業為主要目標，這部分福利的使用人數近年來穩步上升，2025財年為5萬2000人、到2026財年的前四個月則達到6萬4000人，從2025年起，市府暫停了新的非強制性托育券申請，造成了超過1萬3000人的等待名單。

另一方面，由市教育局(DOE)提供的兒童早教服務(Early Childhood Education)卻使用率不足，在2025財年內，Pre-K項目空閒率約27%、3-K空閒8000個學位、嬰幼兒項目一年內減少了40%的入學。此外，三個申請入口各自獨立，家長需要在不同平台上反覆填寫申請資料，而其官網上還存在資訊過時、連結失效等問題，令很多需要這種服務的弱勢家庭更難獲取準確資訊。

報告估算，如果保持現有資源分配不均、行政效率偏低的狀況，同時拓展全民托育，新增成本最低也要每年27億元，而如果以高標準提供服務，最高年成本可達82億元。

報告指出，紐約市在落實全民托育政策前，應優先整合行政系統、改善資訊透明度、精細研究需求與供給，並重點聚焦於2歲以下嬰幼兒和非標準工時家庭的需求。

紐約州主計長發布報告指出，曼達尼政府推行全民托育政策初衷雖好，但首先需要解決現有...
紐約州主計長發布報告指出，曼達尼政府推行全民托育政策初衷雖好，但首先需要解決現有行政系統複雜低效、資源分配不均等問題。(取自曼達尼官方X平台帳號)

紐約市 曼達尼 紐約州

上一則

紐約州人口遷出全美第二高 長島蘇福克郡外流最嚴重

下一則

曼達尼下禁令 不準酒店收取隱藏費用 2月21日生效
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
紐約布碌崙假快遞員光天化日持槍入室搶劫 警通緝

紐約布碌崙假快遞員光天化日持槍入室搶劫 警通緝
紐約這家幼稚園教揉麵團代替玩黏土 大人也紛紛報名

紐約這家幼稚園教揉麵團代替玩黏土 大人也紛紛報名
川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭

川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴