武漢設計工程學院來美辦研討會 探討美中舞蹈教育

記者鄭怡嫣／紐約報導
武漢設計工程學院近日與亞洲協會合作主辦「當代舞蹈在中國——中美國際學術研討會」。(主辦方提供)
武漢設計工程學院近日與亞洲協會合作主辦「當代舞蹈在中國——中美國際學術研討會」。(主辦方提供)

亞洲協會(Asia Society)及武漢設計工程學院(Wuhan Institute of Design and Sciences)近日合作主辦「當代舞蹈在中國——中美國際學術研討會」，數十位來自美中高校、藝術機構的專家學者參會，回顧過去十年當代舞蹈教育的發展，並探索美中跨文化合作的新方向。

自20世紀下半葉以來，舞蹈逐漸不再只是技術的傳承或風格的再現，而被視為一種「知識形式」——身體如何感知世界、承載記憶與創傷，又如何回應社會與政治現實，成為創作與教學的重要命題。這一轉向，促使舞蹈教育從封閉的流派體系，走向更為開放與多元的對話場域。

在本次活動中，與會專家圍繞「跨文化視角下的當代舞蹈教育」、「高校藝術教育與社會發展」以及「國際舞蹈教育體系的演變」等議題展開討論，回顧近十年中國當代舞蹈教育的代表性實踐與階段性成果，並進一步探討新時代背景下，美中舞蹈教育在理念、體系、實踐與學術研究層面的互動與可能性。

當代舞蹈家暨編舞家殷梅，則在活動上帶來世界首演的舞蹈作品「半邊天」(Half the Sky)。該作品以身體語言為核心，融合舞蹈、影像投射與裝置藝術，回應環繞女性的種種神話與想像，展示中國當代舞蹈創作在國際語境中的創新成果。

主辦方之一武漢設計工程學院此次由董事長程凡率學校代表團赴美。在紐約訪問期間，代表團還拜訪了中國駐紐約總領事館，匯報並交流高校國際交流合作、青年人才培養以及中美人文交流等議題。他們表示將在未來繼續加強與國際高校及文化機構的合作，推動跨文化交流的同時也培養更多高素質的藝術人才。

武漢

