紐約美華劇坊周四在法拉盛圖書館演皮影戲「白蛇傳」

本報紐約訊
紐約美華劇坊將以皮影方式呈現中華文化相傳瑰寶「白蛇傳」。(CTW提供)
紐約美華劇坊(Chinese Theatre Works，簡稱CTW)將於1月22日(周四)下午4時，在法拉盛圖書館推出當代皮影戲「白蛇傳」，並頒發跨文化傑出社區貢獻獎給法拉盛公立圖書館館長曾陽、紐約州賓漢頓大學陳凡平教授、及跨文化藝術家Jo Humphrey等三人。 

這次活動不僅是精彩藝術饗宴，更是紐約美華劇坊深耕社區、以文化藝術連結不同族群的重要里程碑，一本多年來以藝術服務社區、促進多元文化交流的初心。

「白蛇傳」講述蛇仙白素貞與凡人許仙之間的傳奇愛情故事，是中華文化代代相傳的瑰寶。千百年來透過戲曲、說書、木偶、影視等多種藝術形式廣為流傳。紐約美華藝術坊將以現代皮影戲的獨特魅力重新呈現，為觀眾帶來嶄新的藝術體驗；皮影也是珍貴中國傳統，這次演出結合電影化敘事手法、中英雙語台詞與中西合併音樂設計，呈現不同效果與感受。

全劇製作人兼導演是猶太和華裔夫婦Stephen Kaplin、馮光宇；四位演員單靖、陳修遠是華裔，Charlie Sentos  、Harrison Greene是歐洲人；傳統中國神話由英文呈現；音樂是中西合璧。

演出後陳凡平博士及曾陽館長將擔任主持人舉行座談，歡迎觀眾對紐約美華劇坊的藝術家們提問。這是法拉盛圖書館「文化橋樑」節目的宗旨，以跨文化節目，引發各族裔觀眾興趣，深入了解各方文化及其交融議題。 

這次紐約美華劇坊頒發的三個獎項為：

跨文化傑出社區貢獻獎：曾陽是全美借書流量最大的法拉盛圖書館館長，長年支持社區文化活動與多元族群交流。

傑出跨文化學者：陳凡平博士。紐約州立賓漢頓大學教授，終身致力於中西文化研究與教育推廣

傑出跨文化藝術家Jo Humphrey： 成立「悅龍皮影劇團」及「金山傳統影戲學會」，在美國長期推廣中國皮影藝術。

此次「白蛇傳」演出暨頒獎典禮的時間1月22日(周四)，下午4時到5時30分，地點法拉盛緬街公立圖書館，入場免費，歡迎社區民眾參加。

皮影是珍貴中國傳統，紐約美華劇坊將以皮影方式演出千古流傳的「白蛇傳」。(CTW提...
