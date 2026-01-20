皇后區住宅開發續升溫 兩建案動起來

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
皇后區住宅市場近期再現多項重要進展，顯示開發資金與建案動能持續回流。圖為長島市。(本報檔案照)
皇后區住宅市場近期再現多項重要進展，顯示開發資金與建案動能持續回流。長島市北方大道一棟老舊商業建築，近日正式啟動拆除工程，未來將改建為中高層住宅大樓；同時，森林小丘(Forest Hills)一項大型住宅計畫也已取得逾1億元建築融資，反映皇后區不同次市場同步吸引投資目光。

位於北方大道30-01號、鄰近31街的一棟兩層零售商業建築，近期已開始拆除作業。該建物占地約9200平方呎，過去長期作為商業用途，屬於北方大道沿線常見的低樓層老舊建築。市府紀錄顯示，拆除許可於去年底核發，近期正式進場施工，完成後基地將全面清空重建。

根據建築申請資料，原址將興建一棟12層高住宅大樓，規畫43個住宅單位，屬中等規模電梯公寓，建築高度與量體明顯高於原有商業建築。新建案預計為純住宅用途，可能在低樓層配置小型公共或附屬空間，整體設計符合長島市現行分區與容積規範。

北方大道一帶近年逐步由傳統工業、汽修與零售用途，轉向住宅及商住混合開發，多處低樓層建物陸續申請改建為中高層住宅。都市規畫文件指出，長島市與鄰近的Dutch Kills、OneLIC等區域，透過調整分區與容積，引導更多住宅供給，以因應未來人口與就業成長。

除長島市外，皇后區其他成熟住宅社區也持續吸引大型投資。位於森林小丘的70-28 Grand Central Parkway住宅開發案，近期已完成1億2500萬元建築融資，將興建一棟13層、共241戶的高端住宅大樓。

該建案住宅單位涵蓋開放式至三房格局，並設有多項公共設施，包括健身中心、屋頂露台與休憩空間，預計於2027年完工。

長島市持續吸引年輕專業族群與租屋人口，推動中小型住宅開發，而森林小丘等傳統住宅社區，則成為中高端自住與長期投資買家的目標。隨著新建案陸續推進，皇后區住宅供給將持續增加，對整體房市與社區發展產生長期影響。

