佛光山健康講座 談心臟病治療

佛光山紐約道場18日舉辦「傳燈六十 百年仰望」系列講座首場，由馬宏醫師主講「心臟病的診斷與治療」。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

佛光山紐約道場18日舉辦「傳燈六十 百年仰望」系列講座首場，由馬宏醫師主講「心臟病 的診斷與治療」，現場座無虛席，民眾踴躍提問。會方表示，後續不同主題的系列講座約每月舉辦一次，歡迎有需要的民眾參加。

根據美國疾病控制與預防中心(CDC)最新公布數據，心臟病位列全美成人死因之首，世界衛生組織(WHO)的數據也指出，全球每年約1800萬人死於心血管疾病，不少民眾「談心色變」；為解答民眾對心臟病的疑問，美國心臟學會院士、內科醫生馬宏擔任此次活動主講，為社區的華人 民眾普及心臟病的發病症狀、預防與新興的治療方法，並針對民眾提出的個案作出針對性的指導與解答。

佛光山紐約道場覺讓法師表示，道場將於新年起推出一系列不同主題的講座，原則上每月舉辦一場，本次活動為系列首場。該系列講座一方面希望為社區民眾提供多元而實用的資訊，另一方面也作為培訓平台，協助紐約佛光山各分會累積經驗，提升規畫與舉辦活動的能力。下月的活動將在2月1日(周日)下午2時舉辦，國際佛光會紐約協會會長陳澄慧將主講「星雲大師 與我的人間因緣故事」。

更多活動下訊息，請關注佛光山官方網站http://www.blccny.org/fgsny或洽詢專線(718)939-8318，佛光山紐約道場的地點為：154-37 Barclay Ave, Flushing, NY 11355。