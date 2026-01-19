霍楚推動EBT現代化 州眾議員力挺並促請通過糧食安全方案

多名州眾議員民代日前攜手反飢餓倡議者、社區領袖，宣布推出「保護、投資與擴大糧食安全方案」。(讀者提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)日前在州情咨文中，宣布將以晶片技術升級紐約州 的電子福利卡(EBT)，該舉措獲得紐約市多名民主黨州眾議員 的支持，認為是強化糧食券(SNAP)福利安全的重要一步；與此同時，他們呼籲通過不久前提出的「保護、投資與擴大糧食安全方案」(Protect, Invest, and Expand Food Security Package)，以應對糧食保障問題，降低紐約州的生活成本。

州眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)、米婷絲(Marcela Mitaynes)等人近期發布聲明，表示霍楚計畫提升晶片技術，有助於保護家庭免於詐騙，並確保依賴糧食補助的紐約民眾，能夠安全且有尊嚴地使用相關福利。

聲明稱，糧食安全是紐約州健康與經濟穩定的基石，EBT卡的現代化，展現了當紐約州投資於真正為民眾服務的制度時所能達成的成果，也進一步凸顯持續強化糧食券及整體糧食補助基礎建設的必要性。

此前由民代與倡議團體組成的聯盟，已推出「保護、投資與擴大糧食安全方案」，內容包括透過將EBT卡轉換為更安全的技術、補償SNAP與現金援助詐騙的受害者，保護紐約人免於福利被盜與系統失靈的風險中、投資於已證實有效的防止飢餓與營養計畫中、以及全州飢餓狀況通報系統，以更好地追蹤並回應未被滿足的需求；最後，透過提高SNAP最低福利金額，使目前被排除在外的移民、難民及含有兒童的混合身分家庭也能獲得糧食支援，擴大糧食援助的可及性。