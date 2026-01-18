我的頻道

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

皇后區華男深夜遭圍毆搶劫 4嫌行凶

記者戴慈慧╱紐約報導
一名47歲華裔男子於13日凌晨前往公車站途中，突遭四名不明男子當街圍毆並搶劫。(圖為監視器畫面截圖，PSP提供)
紐約皇后區法拉盛周邊近日再傳攻擊犯罪，一名47歲華裔男子於13日凌晨前往公車站途中，突遭四名不明男子當街圍毆並搶劫，歹徒得手後駕車迅速逃離，警方目前已介入調查。

根據監控影片顯示，案發時間約為凌晨3時20分，地點位於楓葉大道(Maple Ave)與大學點大道(College Point Blvd)附近。當時受害人獨自行走於路邊，一輛黑色BMW轎車緩緩靠近並停下，隨後四名男子下車，將受害人包圍。

影片中可見，受害人曾試圖掙脫逃離，但隨即被拉倒在地，四名嫌犯對其拳打腳踢，並翻找其隨身物品。整個過程相當短暫，嫌犯隨後返回車內，沿大學點大道方向逃逸。

受害人事後自行起身查看傷勢，神情驚恐。警方表示，受害者年約47歲，詳細傷勢及被搶財物仍在進一步確認中，嫌犯身分特徵尚待公布。此案發生於法拉盛主要道路附近，深夜突發集體暴力搶劫案件，引起當地居民關切。警方提醒民眾夜間外出應提高警覺，避免單獨行走，並留意周邊可疑車輛。

警方呼籲，若民眾掌握任何與本案相關線索，請撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或透過止罪網站提供訊息，消息來源將嚴格保密。

大學點 法拉盛 皇后區

