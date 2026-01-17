紐約生存手冊／樓梯放毛巾、塑膠布 也能輕鬆去除積雪

我的頻道

記者馬璿／紐約即時報導
紐約州再迎降雪氣候，令許多居民不停挖掘清除積雪的生活妙招。圖為民眾鏟雪畫面。(記者馬璿╱攝影)
紐約州再迎降雪氣候，令許多居民不停挖掘清除積雪的生活妙招。圖為民眾鏟雪畫面。(記者馬璿╱攝影)

隨著紐約州將再度出現降雪氣候，民眾不僅要為嚴寒氣候做好保暖，也應針對積雪提前準備。而過往民眾普遍會以灑鹽或是剷雪應對，不過日前社群媒體上便出現網友發布生活妙招，指出只要「毛巾」就可以輕鬆清除走道或是樓梯的積雪。

在1月中紐約州再次出現降雪的警訊，部分地區最多降雪量可達3吋，紐約市緊急管理局(New York City Emergency Management)則是預測紐約市降雪量將落在1.5吋左右。

為了更有效率地剷除積雪，一名網友菲德(Krista Feather)在社群媒體上分享其父母想出防止門廊結冰導致滑倒的好方法，該則影片在社群媒體上累積370萬觀看數。她表示，在結冰前民眾可將一般毛巾縱向鋪在門廊的每一階台階上，並在結冰後將毛巾掀起，冰雪便會隨著毛巾一同被拉起。

此外，亦有網友留言表示，除了毛巾之外，也可以使用塑膠的防水布以及1元商店的塑膠桌巾，能達到差不多的效果；有網友在留言處表示可將此招使用在車子的擋風玻璃上，就可以省去一早剷除積雪的時間。且由於長期或大量灑鹽，確實可能傷害水泥材質的門廊，此種環保且可重複使用的招數獲得網友的踴躍轉發與留言。

積雪的道路與走道往往暗藏危險，甚至可能致命。根據美國疾病管制與預防中心(CDC)數據，每年約有100萬人因在冰雪上滑倒而受傷。根據紐約市及紐約州的相關規定，住宅、商業或出租物業的所有者有法律義務在降雪結束後於指定時限內清除其相鄰人行道的雪與冰，否則可能面臨罰金。

在紐約市，雪停止後四小時至14小時之間，屋主或管理人必須開始清除積雪。如果未能按規定清理，市府可開出最高100元至350元不等的罰單。此外，如果有人因未經清理的雪或冰在人行道上滑倒受傷，房產所有者也可能因未維持安全通行條件而在民事訴訟中被判定需賠償傷害損失。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題,分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

