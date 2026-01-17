裝修承包商培訓課 中英西三語免費線上學習

皇后區 經濟發展公司(QEDC)將免費推出「住宅裝修承包商培訓課程」(Home Improvement Contractor Training，HICT)，並以中文、英文及西班牙文同步開課，協助有意投入裝修與建築相關產業的民眾，了解紐約市 法規並準備考取市府執照。

QEDC表示，該課程將以線上形式進行，分為兩天授課，每天五小時，內容涵蓋在紐約市經營小型裝修與建築業務所需的法律、行政與實務知識。課程重點之一，是協助學員準備紐約市消費者與勞工保護局(DCWP)住宅裝修承包商執照考試，讓學員在完成課程後即可報考並合法營業。

所有課程時間皆為上午9時至下午2時，其中中文班將於17日(周六)及18日(周日)舉行，英文班安排在2月7日(周六)及8日(周日，西班牙文班則於3月7日(周六)及8日(周日)。民眾可透過QEDC官網queensny.org，點選「Home Improvement Contractor Training」專區報名，註冊後將收到課程教材及Zoom連結。

QEDC表示，該培訓計畫由勞工教育聯盟(Consortium for Worker Education)提供經費支持，內容包括完整的考試讀本與三次模擬測驗、一名擁有20年以上建築實務經驗的講師即時解答學員問題，並指導執照申請流程。此外，課程亦安排與正在招募裝修人員的房東與物業管理公司交流，協助學員建立人脈。

課程主題涵蓋住宅裝修相關法規與保險 、承包商的責任與義務、合約內容與取消規範、廣告與銷售行為準則、報價與估價方式等。