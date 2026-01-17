胡趙基金會20周年 省思先賢精神與時代使命

胡平從思想史角度回顧陳一諮對中國改革與知識界的影響。(記者戴慈慧╱攝影)

胡趙基金會於15日在皇后區法拉盛 舉行成立20周年紀念活動，邀請長期關心並支持基金會的學者、公共知識分子與社區人士齊聚一堂，回顧基金會20年來走過的歷程，並在全球秩序重組、人工智慧引發結構性變化的背景下，重新思考基金會在當代所承擔的歷史責任與未來使命。

活動由張艾枚主持。會中首先宣讀黎安友、嚴家祺與李少民的賀詞與感言，三人都肯定基金會多年來在保存歷史記憶、推動公共討論及維繫海外民主思想交流方面所扮演的角色。

活動第一部分以「回顧歷史，紀念先賢」為主題。張艾枚以「胡趙基金會風雨兼程20年：回顧、緬懷與展望」為題作總結報告，隨後多位與會者分別緬懷基金會首任會長陳一諮與第二任會長李進進的思想遺產與公共實踐。胡平從思想史角度回顧陳一諮對中國改革與知識界的影響；文貫中則透過陳一諮與何維凌的對話，反思「劉易斯拐點」在中國現實中的落差。

在紀念李進進的環節中，易改以「良師益友」形容李進進在後輩心中的位置；陳小平回顧八九民運 期間，李進進如何成為工自聯法律顧問，為運動提供關鍵法律支援；高光俊則結合具體案件，回顧李進進在法律與公共事務上的堅持與影響。

第二部分以「世界面臨大變局，我們怎麼看？」為題，討論焦點轉向當前國際局勢與中國問題。王軍濤談基金會在新時代下的使命定位；鄧聿文分析大變局中的美中博弈；魏碧洲從國際秩序演變角度切入；李恆青探討全球變局對中國經濟的衝擊；葉寧與榮偉分別就世界政治走向與時代轉折提出觀察。