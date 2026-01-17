我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

胡趙基金會20周年 省思先賢精神與時代使命

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡平從思想史角度回顧陳一諮對中國改革與知識界的影響。(記者戴慈慧╱攝影)
胡平從思想史角度回顧陳一諮對中國改革與知識界的影響。(記者戴慈慧╱攝影)

胡趙基金會於15日在皇后區法拉盛舉行成立20周年紀念活動，邀請長期關心並支持基金會的學者、公共知識分子與社區人士齊聚一堂，回顧基金會20年來走過的歷程，並在全球秩序重組、人工智慧引發結構性變化的背景下，重新思考基金會在當代所承擔的歷史責任與未來使命。

活動由張艾枚主持。會中首先宣讀黎安友、嚴家祺與李少民的賀詞與感言，三人都肯定基金會多年來在保存歷史記憶、推動公共討論及維繫海外民主思想交流方面所扮演的角色。

活動第一部分以「回顧歷史，紀念先賢」為主題。張艾枚以「胡趙基金會風雨兼程20年：回顧、緬懷與展望」為題作總結報告，隨後多位與會者分別緬懷基金會首任會長陳一諮與第二任會長李進進的思想遺產與公共實踐。胡平從思想史角度回顧陳一諮對中國改革與知識界的影響；文貫中則透過陳一諮與何維凌的對話，反思「劉易斯拐點」在中國現實中的落差。

在紀念李進進的環節中，易改以「良師益友」形容李進進在後輩心中的位置；陳小平回顧八九民運期間，李進進如何成為工自聯法律顧問，為運動提供關鍵法律支援；高光俊則結合具體案件，回顧李進進在法律與公共事務上的堅持與影響。

第二部分以「世界面臨大變局，我們怎麼看？」為題，討論焦點轉向當前國際局勢與中國問題。王軍濤談基金會在新時代下的使命定位；鄧聿文分析大變局中的美中博弈；魏碧洲從國際秩序演變角度切入；李恆青探討全球變局對中國經濟的衝擊；葉寧與榮偉分別就世界政治走向與時代轉折提出觀察。

主辦方表示，胡趙基金會成立20年來，始終致力於守護歷史記憶、促進理性公共討論。面對當前世界的劇烈變動，基金會未來將在延續核心價值的同時，嘗試以新的思維與形式回應時代挑戰，連結不同世代，承擔對歷史與公共責任的長期承諾。

胡趙基金會於15日在皇后區法拉盛舉行成立20周年紀念活動，邀請長期關心並支持基金...
胡趙基金會於15日在皇后區法拉盛舉行成立20周年紀念活動，邀請長期關心並支持基金會的學者、公共知識分子與社區人士齊聚一堂。圖為張艾枚。(記者戴慈慧╱攝影)

民運 法拉盛 皇后區

上一則

3槓曼達尼 維樂貴絲力挺雷諾索接己位

下一則

小費效應 市府指Uber、DoorDash操縱介面 平台駁強制課稅
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

凱瑟旗下機構保險詐欺訴訟 5.56億和解

凱瑟旗下機構保險詐欺訴訟 5.56億和解
美中台關係座談 1/27華府登場 國民黨主席鄭麗文擬上半年訪美

美中台關係座談 1/27華府登場 國民黨主席鄭麗文擬上半年訪美
美中台關係座談1/27華府登場 鄭麗文擬上半年訪美

美中台關係座談1/27華府登場 鄭麗文擬上半年訪美
最貴離婚協議 比爾蓋茲捐79億元給前妻基金會

最貴離婚協議 比爾蓋茲捐79億元給前妻基金會

熱門新聞

布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38
行政裁決文件所附照片顯示，受害者陳君的頸部在注射不明物質後出現多排紅色隆起痕跡。(紐約州務院提供)

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

2026-01-11 11:46

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議