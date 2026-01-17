慶建國250年 MoCA列「華裔傑出人物」 李小龍、貝聿銘等在列

MoCA公布「America250華裔傑出人物」名單迎接建國250周年，李小龍、貝聿銘、陳果仁和黃金德等人在列。(MoCA提供)

為紀念建國250周年，美國華人 博物館(MoCA)宣布，將於2026年全年推出「America250」系列活動，聚焦並表彰華裔 在歷史與社會發展中的長期貢獻。

美國華人博物館表示，將透過專題展覽、公共項目、表演藝術及敘事分享，重點呈現一批未被納入華盛頓特區「美國國家英雄花園」(National Garden of American Heroes)名單的華裔歷史人物，藉此重新審視「誰被記入國家歷史」和「如何定義美國英雄」等議題。

根據MoCA，一併推出的「America250華裔傑出人物」(Luminaries for America250)名單，橫跨不同歷史時期與領域，涵蓋藝術、政治、法律、軍事、社會運動、教育、科學、商業、文學、體育等多個層面；雖背景各異，但皆體現並堅守社會所強調的平等、公平、包容、勤奮、公民精神與創造力等價值，理應獲得更廣泛的歷史認可。

該名單由MoCA策展團隊與學術顧問共同整理，既包括廣為人知的代表人物，如武術影星李小龍(Bruce LEE)、普立茲克獎(Pritzker Prize)建築師貝聿銘(I.M. PEI)，也囊括較少為公眾熟知、卻具有開創性意義的先驅者，例如首位獲得執照的華裔女牙醫蔡世良(Dr. Faith Sai So LEONG)。

名單也涵蓋在重大歷史事件中扮演關鍵角色的人物，如因仇恨犯罪而引發全國性民權運動的陳果仁(Vincent Chin)、推動出生公民權確立的黃金德(Wong Kim Ark)，以及19世紀最早有記錄的在美華人之一梅阿芳(Afong Moy)。此外，名單也會突出紐約本地特色，收錄曼哈頓華埠 多位重要社區領袖與勞工運動組織者。

MoCA首席策展人譚海俊(Herb Tam)指出，這份名單並非定論，而是一個持續對話的起點。「我們希望聽到更多人的聲音，發掘尚未被講述的故事，」他說，「在國家重要紀念時刻，關於誰應被寫入歷史、誰可以被稱為『美國人』，這些問題比以往任何時候都更加迫切」。

圍繞America250主題，MoCA將在本年推出多項展覽與公共項目。當中包括5月開幕的凱迪克獎得主、童書插畫家楊志成(Ed Young)個人回顧展；10月登場的華裔影星黃柳霜(Anna May Wong)生平展，系統梳理好萊塢首位華裔影星的藝術遺產；春季揭幕的曾景文(Dong Kingman)大型壁畫捐贈作品；以及亞太裔傳統月期間，以獨角戲形式呈現早期華裔維權人士王淸福(Wong Chin Foo)人生的表演項目。

MoCA館長李汝乾(Michael Lee)表示，正是因為多位關鍵華裔歷史人物長期缺席官方英雄敘事，促使博物館主動思考自身角色與責任。「從19世紀爭取平等權利，到20世紀推動科技進步，再到塑造美國藝術與文化，華裔美國人的貢獻具有奠基性意義，卻常被忽視」，他說，這一系列活動旨在補足歷史敘事的空白。

除展覽與演出外，MoCA還將推出家庭教育項目、線上資源與互動計畫，包括面向學生的歷史藝術合作課程、移民故事分享項目、非虛構學生刊物等。