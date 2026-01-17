我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

慶建國250年 MoCA列「華裔傑出人物」 李小龍、貝聿銘等在列

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
MoCA公布「America250華裔傑出人物」名單迎接建國250周年，李小龍、貝聿銘、陳果仁和黃金德等人在列。(MoCA提供)
MoCA公布「America250華裔傑出人物」名單迎接建國250周年，李小龍、貝聿銘、陳果仁和黃金德等人在列。(MoCA提供)

為紀念建國250周年，美國華人博物館(MoCA)宣布，將於2026年全年推出「America250」系列活動，聚焦並表彰華裔在歷史與社會發展中的長期貢獻。

美國華人博物館表示，將透過專題展覽、公共項目、表演藝術及敘事分享，重點呈現一批未被納入華盛頓特區「美國國家英雄花園」(National Garden of American Heroes)名單的華裔歷史人物，藉此重新審視「誰被記入國家歷史」和「如何定義美國英雄」等議題。

根據MoCA，一併推出的「America250華裔傑出人物」(Luminaries for America250)名單，橫跨不同歷史時期與領域，涵蓋藝術、政治、法律、軍事、社會運動、教育、科學、商業、文學、體育等多個層面；雖背景各異，但皆體現並堅守社會所強調的平等、公平、包容、勤奮、公民精神與創造力等價值，理應獲得更廣泛的歷史認可。

該名單由MoCA策展團隊與學術顧問共同整理，既包括廣為人知的代表人物，如武術影星李小龍(Bruce LEE)、普立茲克獎(Pritzker Prize)建築師貝聿銘(I.M. PEI)，也囊括較少為公眾熟知、卻具有開創性意義的先驅者，例如首位獲得執照的華裔女牙醫蔡世良(Dr. Faith Sai So LEONG)。

名單也涵蓋在重大歷史事件中扮演關鍵角色的人物，如因仇恨犯罪而引發全國性民權運動的陳果仁(Vincent Chin)、推動出生公民權確立的黃金德(Wong Kim Ark)，以及19世紀最早有記錄的在美華人之一梅阿芳(Afong Moy)。此外，名單也會突出紐約本地特色，收錄曼哈頓華埠多位重要社區領袖與勞工運動組織者。

MoCA首席策展人譚海俊(Herb Tam)指出，這份名單並非定論，而是一個持續對話的起點。「我們希望聽到更多人的聲音，發掘尚未被講述的故事，」他說，「在國家重要紀念時刻，關於誰應被寫入歷史、誰可以被稱為『美國人』，這些問題比以往任何時候都更加迫切」。

圍繞America250主題，MoCA將在本年推出多項展覽與公共項目。當中包括5月開幕的凱迪克獎得主、童書插畫家楊志成(Ed Young)個人回顧展；10月登場的華裔影星黃柳霜(Anna May Wong)生平展，系統梳理好萊塢首位華裔影星的藝術遺產；春季揭幕的曾景文(Dong Kingman)大型壁畫捐贈作品；以及亞太裔傳統月期間，以獨角戲形式呈現早期華裔維權人士王淸福(Wong Chin Foo)人生的表演項目。

MoCA館長李汝乾(Michael Lee)表示，正是因為多位關鍵華裔歷史人物長期缺席官方英雄敘事，促使博物館主動思考自身角色與責任。「從19世紀爭取平等權利，到20世紀推動科技進步，再到塑造美國藝術與文化，華裔美國人的貢獻具有奠基性意義，卻常被忽視」，他說，這一系列活動旨在補足歷史敘事的空白。

除展覽與演出外，MoCA還將推出家庭教育項目、線上資源與互動計畫，包括面向學生的歷史藝術合作課程、移民故事分享項目、非虛構學生刊物等。

華裔 華人 華埠

上一則

孫維躍腎病高血壓中心醫師提示腎病早期症狀

下一則

關懷華人失智與腦部健康 社區辦講座
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

湖北男上交青銅劍獲200元 博館惹群嘲「含淚賺199800」

湖北男上交青銅劍獲200元 博館惹群嘲「含淚賺199800」
倫敦台北上海與洛杉磯同步展出 藍騎士藝術推出馬年特展「天馬」

倫敦台北上海與洛杉磯同步展出 藍騎士藝術推出馬年特展「天馬」
建國250周年慶祝方案只能說好話 史密森尼籌畫進度落後

建國250周年慶祝方案只能說好話 史密森尼籌畫進度落後
雨季缺戶外行程 灣區民眾轉往博物館

雨季缺戶外行程 灣區民眾轉往博物館

熱門新聞

布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38
行政裁決文件所附照片顯示，受害者陳君的頸部在注射不明物質後出現多排紅色隆起痕跡。(紐約州務院提供)

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

2026-01-11 11:46

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議