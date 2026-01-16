流感病例稍減 衛生官員：還不能放鬆

紐約市流感確診病例呈現下降趨勢，但市州衛生官員強調，還不到該鬆口氣的時候，該打疫苗的居民還是要繼續接種。(美聯社)

紐約市 衛生局15日說，本季度全市已通報13萬6000例流感 確診病例，其中逾半數為18歲以下兒童。而在今年1月4至10日當周，新增流感確診病例超過8000例。

市衛生局局長莫爾斯(Michelle Morse)在簡報會上表示，雖然病例數字仍然很高，但積極信號是新增流感確診病例數已連續三周下降。不過她也強調，這並不意味著流感高峰期已經過去。此外，新冠病毒確診數量雖保持在低位，但最近一周的確診數字比上一周增長了13%，與新冠病毒相關的急診數字也有所增加。

莫爾斯表示，目前最有效的預防措施仍是接種疫苗 ，然而聯邦政府卻在積極貶低和埋沒這一救命工具。數據顯示，全美範圍內89%因流感而死的青少年都是本應接種、卻沒有接種疫苗的。她表示，州長霍楚(Kathy Hochul)在州情咨文中已強調，紐約州的免疫標準和公共衛生準則完全基於科學，而非陰謀論。

莫爾斯說，在聯邦領導者竭力散步不實資訊、挖角公共安全的情況下，紐約市和紐約州則堅持積極保護居民的健康。具體措施包括邀請運動明星為疫苗代言、與公立學校合作加強疫苗相關教育，以及推出流行病信息預警系統等。

州衛生廳廳長麥克唐納(Jim McDonald)說，本季度呼吸道流行病來勢如此凶猛主要有三大原因，包括開始更早、流行期正逢年底節假日聚會時段以及傳染性更強的新型病毒來襲。他說，州府的統計數據亦顯示在最近三周內，流感確診病例有所減少，但公眾可能會忽略一個事實：由於病毒變異迅速、變種多樣，因此一個人在一個流感季內可能會多次感染，並非感染一次就能免疫整季。