當心硬幣當取款憑證詐騙… 華康會攜手市警辦防詐講座

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙出現用硬幣和紙幣當證明物進行詐騙的現象，布碌崙有受害者損失6萬元。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙出現用硬幣和紙幣當證明物進行詐騙的現象，布碌崙有受害者損失6萬元。(記者胡聲橋╱攝影)

為提升社區老人防範詐騙意識，華人健康協會(華康會)攜手市警62分局、州參議員陳學理和州眾議員鄭永佳，日前在布碌崙(布魯克林)班森賀為長者舉辦了一場預防詐騙的講座，吸引幾十名社區居民參加，講座特別提到有人用硬幣和紙幣作為身分驗證並從而詐騙的現象。

市警62分局警察安德烈亞尼(Antonio Andreani)在講座中說，近期華社內針對老人的投資詐騙時有發生，用證明物進行詐騙是一種新現象。詐騙者先通過社群媒體、電話或其他方式接觸受害者，自稱可代為投資，並要求當面以現金交付資金，同時提供所謂的「證明物件」，如特定的硬幣或帶某個序列號的紙幣作為取錢人的身分憑證。取錢者往往蒙面出現，向受害者出示硬幣和紙幣。詐騙者這樣做背後的理由是不透露身分，也不讓監控錄像捕捉到面部特徵。安德烈亞尼說，詐騙者往往反覆使用相同硬幣和紙幣，對不同受害者實施詐騙。社區近期已發生多起類似案件，其中一名受害者損失高達6萬元。

電話詐騙更是常見的詐騙手段。詐騙者冒充警察或使領館人員，聲稱受害者或家人涉及刑事案件，包裹含有違禁物品，或家人被拘留，然後恐嚇手段詐騙錢財。另一類詐騙是珠寶詐騙。竊賊找藉口接近受害者後，會用假珠寶換下受害者身上的真珠寶。安德烈亞尼表示，當居民在路上看到一輛車開在旁邊，試圖引起民眾的注意，不要理會。如果有人從車裡出來向居民靠近，居民應該馬上走開或大聲喊叫示警。

州參議員陳學理副幕僚長劉雅明感謝華人健康協會精心籌辦此次講座。她表示詐騙案件最關鍵的是預防。一旦錢款被騙，往往難以追回。因此，民眾提前了解、提高警惕尤為重要。

