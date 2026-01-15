防止EBT盜刷 紐約市議員黃敏儀籲居民提高警覺

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
不法分子加裝於刷卡終端機上的側錄裝置，專門竊取EBT卡資訊。(黃敏儀辦公室提供)
不法分子加裝於刷卡終端機上的側錄裝置，專門竊取EBT卡資訊。(黃敏儀辦公室提供)

紐約市第20選區市議員黃敏儀近日表示，她的辦公室接獲多起糧食券(SNAP)及現金補助遭盜刷的通報案件，數量明顯上升，呼籲持有EBT卡的居民提高警覺，防範日益猖獗的「EBT側錄(Skimming)」犯罪行為。

所謂EBT側錄，指不法分子在商店的刷卡機或提款終端機上加裝非法裝置，暗中竊取卡片資料與密碼。一旦資訊外洩，歹徒往往在受害者察覺前，迅速盜走一整個月的糧食券或現金福利，對仰賴這些資源維生的家庭造成沉重打擊。

黃敏儀指出，原本允許受害者申請補發被盜福利的聯邦臨時補償計畫，已於2025年初正式到期。在缺乏補償機制的情況下，許多家庭一旦受害，將無法追回損失。

她強烈建議每一位EBT卡持有人建立EBT Edge帳戶，並學會隨時凍結與解鎖卡片。她說，透過EBT Edge線上帳戶，持卡人可在每次消費前後凍結或解凍卡片，並關閉跨州交易功能，大幅降低歹徒利用側錄資料盜刷的可能性。

市議員辦公室指出，長者與移民家庭是EBT側錄案件中受害比率較高的族群，主因包括對數位防護工具較不熟悉，或對熟悉商家缺乏戒心。去年11月，黃敏儀曾與自強社區中心(Selfhelp Community Services)合作，為長者舉辦防詐騙工作坊，教導如何辨識被動過手腳的刷卡設備。

黃敏儀再次提醒居民，在使用刷卡機或提款機時，應特別注意以下事項：檢查讀卡機是否鬆動或異常厚重、留意密碼鍵盤是否有覆蓋物或顏色不一致、輸入密碼時以手遮擋、盡量避免使用不熟悉或可疑的終端設備。

需要協助設立EBT Edge帳戶，或學習如何凍結卡片的居民，可致電市議員辦公室(718)888-8747，或電郵至[email protected]洽詢。

