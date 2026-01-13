秤不準…紐約查獲數百台違規設備 消費者荷包失血

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
失準的秤恐導致部分消費者在不知不覺中被多收費用，但每年秤具檢查卻因數量過於龐大而難以全面實現。圖片為示意圖。(記者曹馨元╱攝影)
失準的秤恐導致部分消費者在不知不覺中被多收費用，但每年秤具檢查卻因數量過於龐大而難以全面實現。圖片為示意圖。(記者曹馨元╱攝影)

一項分析指出，紐約市稽查人員在過去兩年間，於全市超商查獲數百台故障或校準不準的食品秤，其中包括大型連鎖門市。失準的秤恐導致部分消費者在不知不覺中被多收費用，但每年秤具檢查卻因數量過於龐大而難以全面實現。

「NYCity News Service」分析顯示，2023年至2025年間，市消費者與勞工保護局(DCWP)稽查人員走訪逾4000家雜貨店，其中近四分之一被開出至少一項違規紀錄的罰單，同時查扣秤具100台。

而在近1000家受檢超市中，有36%涉及秤具違規，DCWP並記錄了300起相關消費者投訴。整體而言，11%的受檢秤具被標記為「判定不合格」，商家必須修復或更換後，才能重新投入使用。

早在2015年，大型連鎖門市Whole Foods就因向顧客收取高於實際獲得商品的費用而遭指控，例如包裝標示為兩磅的雞肉，實際重量卻不足；最終該公司以50萬元和解。

而根據數據，Whole Foods在過去兩年內的例檢中共有八項違規紀錄，並收到15起消費者投訴，多數涉及秤具故障或不準。此外，連鎖超商Gristedes、Westside Market也存在秤具相關違規通知或投訴。

根據規定，超市開業後三個月內，所有秤具必須向DCWP註冊並接受檢查，之後原則上須每年檢查一次。若消費者向DCWP投訴秤具問題，也可能觸發額外檢查，但該局表示，並無明確規定需達到多少投訴次數才會啟動稽查。

此外，盡管市府近期大量增聘稽查人員，總人數增至62人，其中34人負責秤具檢查。但市府官員坦言，由於使用秤具的商家數量龐大，目前仍無法如法規所要求，做到每年全面檢查所有秤具。

華埠商改區行政總監陳作舟坦言，他自己就曾在法拉盛經歷過超商在找錢時少給一點，而顧客往往因不注意、或覺得是小錢便不去追究。他回憶說，疫情期間，華埠也有超市出現哄抬價格的情況；「這樣總有一天會流失客人，得不償失」。

