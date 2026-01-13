紐約生存手冊╱個性化汽車牌照 不可隨心所欲

紐約州個性化車牌也必須合規。(本報檔案照）

擁有一個個性化汽車牌照，可能是許多人的願望。不過按照紐約州 車輛監理局(NYSDMV)規定，個性車牌也不能隨心所欲，該局會拒絕那些粗俗、淫穢或有冒犯性的車牌。2025年，該局就拒絕了2100多個不合規的個性化車牌申請。

以下這些就是被拒的個性化車牌號的例子：B00KL0VR 、BATMOBI1、PB4WEGOO、LOVRG1RL、D0.RAMI、DAMMMMMN、BYT3ME、WACKAD00、BISCOTT1、HEYYYYY、LMAOOOOO、IDNTLKU、OOHFAAH、G03IRDS、Y3AHHHHH、HAHAAHA。

NYSDMV規定，個性化車牌是標準系列車牌，用戶可以自行選擇數字和字母 的組合，可用於乘用車、商用車、摩托車和拖車。這些車牌都是平面的，沒有凸起的字符。個性化車牌需要額外支付年費和常規車輛登記費。部分圖案車牌可以個人化定制，但需額外付費。

車牌可使用的最大字母數量取決於用戶註冊的車牌類型。標準車牌最多可包含二至八個字符；摩托車車牌最多可包含二至六個字符；圖片車牌最多可包含六個字符。

NYSDMV有一套嚴格的審查流程，會排除那些明顯粗俗、淫穢或有冒犯性的車牌號。除此以外，個人化車牌不能看起來像是官方車牌或特殊註冊類別的車牌「NYS」和「POLICE」均不被接受。

車牌號不應引起混淆。由六個數字後面跟一個字母組成的車牌、在兩個數字之間使用字母「O」組成看起來像數字的符號(例如2OO3)、在兩個字母之間使用數字「0 」組成一個單字(例如，「P00L」)、當車牌上其他字元均為數字時，在車牌上使用字母「I」作為第一個或最後一個字元(例如「I45678」，這些都是被禁止的。

用戶只能在車輛登記、續約登記或過戶登記之後才能訂購個人化車牌。訂購個人化車牌前，用戶必須持有車輛登記擋風玻璃貼紙、收據和車管所發放的常規車牌。