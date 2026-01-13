法蘭西斯路易斯高中校長退休 黃敏儀、李羅莎表揚

紐約市議員黃敏儀（右）頒發紐約市議會褒揚狀，表彰即將在本月退休的校長馬摩的傑出貢獻。(黃敏儀辦公室提供)

紐約市 議員黃敏儀及州眾議員李羅莎(Nily Rozic)近日分別頒發紐約市議會及州議會褒揚狀，以表彰即將在本月退休的法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)校長馬摩(Dr. David Marmor)的傑出貢獻。馬摩在市教育局工作25年，最後14年一直擔任法蘭西斯路易斯高中校長。

法蘭西斯路易斯高中位於皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)，亞裔 學子眾多，在華人家長群中廣為人知。根據州教育廳2024至2025學年的統計數據，該校4560名學生中，有2938名為亞裔，占比64%。對華人家庭來說，學校在資源分配與課程設計上重視學生升學 與專業發展，且孩子能與來自類似文化背景的同學互動，都是重要吸引力。

黃敏儀指出，在校長馬摩帶領下，法蘭西斯路易斯高中的學生群體多元，充滿活力，學校也因此在紐約市公立學校中享有盛譽。「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)長期將該校列為全州頂尖高中之一，Niche.com則將其列入全美前3%。該校學生的畢業率始終保持在90%以上，超過五分之四的畢業生在六個月內繼續升學。

黃敏儀表示，馬摩校長證明了一所服務來自各個背景、學生人數又高達數千人的公立學校，也能保持世界級的學術表現，並讓學生以卓越的畢業率順利完成學業，自信地邁入大學及職場，「他留下了一個典範，展現了公立教育中以學生為本的典範領導力，感謝他多年來對皇后區東北部家庭的奉獻。」

據了解，法蘭西斯路易斯高中曾為全市最擁擠的學校之一，也是全市最多人申請的學校之一，在馬摩任內，他曾推動校園多項擴建計畫，2022年，學校新翼大樓落成，增添555個學位，也新添了全紐約州屈指可數的烹飪教室、水培溫室、科學實驗室等。