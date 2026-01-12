康尼島將設商改區 重振當地商業活力

康尼島商改區獲批，不同意見仍然存在。(記者胡聲橋╱攝影)

以海濱棧道和遊樂園聞名的布碌崙(布魯克林)康尼島 最終獲市議會通過並由市長簽署，成立康尼島商業改進區(BID)，未來將由康尼島聯盟(Alliance for Coney Island)牽頭，促進當地零售業和活動推廣，重振美人魚大道(Mermaid Avenue)和衝浪大道(Surf Avenue)的活力，並通過監控系統以及與地方執法機關的合作提升社區安全。

雖然商改區 已經決定成立，但康尼島的部分店主仍對此有顧慮，他們主要擔心商改區會偏袒大型企業而冷落小商店。當地店主法雷亞(Yelena Farea)坦言，「沒有顧客，生意冷清得要命。我連租金 都付不起，而且抱怨的不止我一人」。另一些人則表示，商改區將能帶動生意，吸引更多人潮及遊客造訪。

康尼島聯盟執行主任墨菲(Daniel Murphy)強調，該聯盟將在商業改善區運作期間持續為小商家發聲，與此同時，將全力提升康尼島的社區安全。

德諾神奇摩天輪遊樂園(Deno's Wonder Wheel Amusement Park)副總裁沃德里斯(Dennis Vourderis)稱康尼島商改區獲批是「一場漫長而艱苦的奮鬥」，其主要原因是開發商和居民無法達成共識，居民擔憂大型開發案將優先打造以遊客為中心的「霓虹亮點」，忽視健康食品店和藥店等基本社區需求。

此前在康尼島設立造價34億元的賭場計畫，引發當地社區緊張，也給成立商改區的討論蒙上了陰影。批評者還經常指出當地社區基礎設施過於薄弱，比如嚴重的交通堵塞、老舊的電力系統和緊急響應過於緩慢，都會使康尼島難以承載商改區或大型開發案可能帶來的壓力。