我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

康尼島將設商改區 重振當地商業活力

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
康尼島商改區獲批，不同意見仍然存在。(記者胡聲橋╱攝影)
康尼島商改區獲批，不同意見仍然存在。(記者胡聲橋╱攝影)

以海濱棧道和遊樂園聞名的布碌崙(布魯克林)康尼島最終獲市議會通過並由市長簽署，成立康尼島商業改進區(BID)，未來將由康尼島聯盟(Alliance for Coney Island)牽頭，促進當地零售業和活動推廣，重振美人魚大道(Mermaid Avenue)和衝浪大道(Surf Avenue)的活力，並通過監控系統以及與地方執法機關的合作提升社區安全。

雖然商改區已經決定成立，但康尼島的部分店主仍對此有顧慮，他們主要擔心商改區會偏袒大型企業而冷落小商店。當地店主法雷亞(Yelena Farea)坦言，「沒有顧客，生意冷清得要命。我連租金都付不起，而且抱怨的不止我一人」。另一些人則表示，商改區將能帶動生意，吸引更多人潮及遊客造訪。

康尼島聯盟執行主任墨菲(Daniel Murphy)強調，該聯盟將在商業改善區運作期間持續為小商家發聲，與此同時，將全力提升康尼島的社區安全。

德諾神奇摩天輪遊樂園(Deno's Wonder Wheel Amusement Park)副總裁沃德里斯(Dennis Vourderis)稱康尼島商改區獲批是「一場漫長而艱苦的奮鬥」，其主要原因是開發商和居民無法達成共識，居民擔憂大型開發案將優先打造以遊客為中心的「霓虹亮點」，忽視健康食品店和藥店等基本社區需求。

此前在康尼島設立造價34億元的賭場計畫，引發當地社區緊張，也給成立商改區的討論蒙上了陰影。批評者還經常指出當地社區基礎設施過於薄弱，比如嚴重的交通堵塞、老舊的電力系統和緊急響應過於緩慢，都會使康尼島難以承載商改區或大型開發案可能帶來的壓力。

康尼島商業改進區運作預計將於2027年7月正式啟動。

康尼島商改區獲批，不同意見仍然存在。(記者胡聲橋╱攝影)
康尼島商改區獲批，不同意見仍然存在。(記者胡聲橋╱攝影)

康尼島 商改區 租金

上一則

警察開槍效應…曼達尼慢回應 挨批立場不明

下一則

曼達尼任命民權律師克拉克 掌人權委員會 聚焦住房歧視案
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

黃敏儀辦公室暫停 改採「行動」服務

黃敏儀辦公室暫停 改採「行動」服務
日落公園運動中心工程收尾今春重開

日落公園運動中心工程收尾今春重開
曼哈頓同濟社區互助會三周年 市警五分局前局長陳韜獲表彰

曼哈頓同濟社區互助會三周年 市警五分局前局長陳韜獲表彰
女嫌涉8大道華人商場扒竊案 遭警通緝

女嫌涉8大道華人商場扒竊案 遭警通緝

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚