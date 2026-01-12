MTA擴大公車攝影執法 四路線入列

為提升公車行車速度並改善站點通行秩序，大都會運輸署(MTA)近日擴大自動化公車攝影執法系統的適用範圍。(記者馬璿╱攝影)

為提升公車行車速度並改善站點通行秩序，大都會運輸署(MTA )近日擴大自動化攝影取締(Automated Camera Enforcement)罰款機制的適用範圍，並納入布朗士 與布碌崙 (布魯克林)部分地區Bx9、Bx15、B11、B63四條公車路線至開罰名單。

MTA表示，自上周五起，已正式對在布朗士的線沿線，針對阻擋公車站牌、違規使用公車專用道、公車專用道路或非法並排停車的車輛開立罰單。初犯罰款為50元，重複違規最高可處以250元。

這項MTA與市交通局(DOT)合作執行的計畫自2024年6月啟動以來，已涵蓋全市54條公車路線、約560哩的路段與1400輛公車，每日影響客量超過91萬5000人次。若駕駛違規使用公車專道、占用公車站或違規雙排停車，將透過車載攝影設備自動拍攝違規行為並寄送罰單。

MTA指出，ACE上路以來，公車整體平均行駛速度提升約5%，部分路段甚至提高達30%。此外，納入監控的路線交通事故減少20%，公車站被占用的情形也下降40%。根據MTA統計，僅約一成的駕駛人在遭罰後仍會出現超過兩次的違規行為。

公共運輸倡議團體「乘客聯盟」(Riders Alliance)對該計畫表示支持。該組織政策與傳播總監暨發言人珀爾斯坦(Danny Pearlstein)指出，公車乘客往往被忽視，但一輛違規並排停車的車輛，往往就足以拖慢整車數十名乘客的行程，「那一輛車，常常就破壞了40或50人的公車服務。」

不過，部分駕駛人對此政策仍存疑慮。布碌崙居民伍迪斯(Mary Woodies)受訪表示，公園坡(Park Slope)一帶已長期面臨停車困難，臨時停靠處理送貨或短暫進出商家幾乎無法避免。「如果有人要送貨，或只是進藥局一下，你不能停、不能靠邊，因為有公車道，也因為到處都是並排停車的車輛。」

對此，乘客聯盟也認為，執法之外仍需配套措施，特別是為送貨人員與商家設置並嚴格管理「裝卸區」(loading zones)，以兼顧交通順暢與工作需求。