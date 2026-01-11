劉亞迪MOCA展演 參與者靈性體驗

開場時，劉亞迪親自奉上來自Ivy Hermit的冷泡茶，邀請與會者以飲茶揭幕，在帶有祝福意涵的茶文化中，透過一對一的互動慢慢卸下防備。(記者馬璿╱攝影)

藝術家劉亞迪(Yadi Liu)近日與華埠 商業改進區(Chinatown BID)合作，於美國華人 博物館(MOCA)呈現一場結合冥想與繪畫的行為藝術表演「Armat: Live Art × Meditation Ritual」，該作品不只是展演，更像一段被細心鋪陳的內在旅程，將東方茶文化融入其中，邀請與會者在緩慢而專注的冥想過程裡，親手參與一場獨一無二的藝術實踐。劉亞迪表示，過去創作多以平面為主，但她希望透過實際參與，凝聚空間中的能量與情緒，使藝術不再只停留在觀賞，而能昇華為 多維度的體驗，並帶來身心靈的放鬆。

開場時，她親自奉上來自Ivy Hermit的冷泡茶，邀請與會者以飲茶揭幕，在帶有祝福意涵的茶文化中，透過一對一的互動慢慢卸下防備。飲畢後，觀眾步向舞台，選取最貼近自身心境的色彩搭配，將當下的情緒交付給即將以此展開創作的劉亞迪。接著，導師帕斯可(Michel Pascal)帶領冥想環節，以歌聲與呢喃引導觀眾走入內在的情緒流動之中，而劉亞迪則收集觀眾所選的顏色即興創作。

畫面中如雲霧般的線條，隱喻人生雖圓滿，卻常被外界的雜訊所遮蔽和擾動。最後，當畫作與冥想告一段落，劉亞迪敲響頌缽，引導觀眾哼唱，在聲音的共振裡，緩緩堆疊出物我合一的安全感。

劉亞迪表示，一直對佛學抱有興趣，卻從未與專業結合，而活動的靈感來自一場意外的頓悟。去年初，繁忙的工作使她身心俱疲，某天在家中卻突然感受到自己與環境融為一體的靈性體驗，不僅重新看見人生的美好，甚至在接下來長達兩周的時間裡，飲食習慣也隨之改變。

「連我這個普通人都能有這種感覺，表示這是在每個人心裡都存在的開關，只是我們沒有契機去刨開那深層的感受，我只是想藉由這次的活動提醒大家，『你本身有美好的土地在心裡，只是需要回頭看一下』，如果能在大家心中種下小種子那也很好。」