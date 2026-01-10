民意代表推糧食安全提案 保障紐約客

多名州眾議員民代9日攜手反飢餓倡議者、社區領袖，於布碌崙舉行記者會，宣布推出「保護、投資與擴大糧食安全方案」，應對糧食不保障問題。(讀者提供)

紐約市多名州眾議員 9日與反飢餓倡議者、社區領袖於布碌崙 (布魯克林)舉行記者會，宣布推出「保護、投資與擴大糧食安全方案」(Protect, Invest, and Expand Food Security Package)，以應對糧食不保障問題，降低紐約州 的生活成本。

當日記者會在華人策劃協會布碌崙分會主辦的一場食物分發活動中舉行，推動該方案的州眾議員包括羅哈斯(Jessica González-Rojas)、米婷絲(Marcela Mitaynes)、安德森(Khaleel Anderson)、李榮恩(Grace Lee)；與會發言者強調，紐約州的飢餓問題並非無可避免，而是政策選擇所造成的結果，在聯邦層級撤回關鍵支持的情況下，州府須立即採取行動。

倡議團體說，若州府不迅速介入，紐約州民的飢餓情況將惡化，健康將持續下降，社區的經濟不穩定也將加劇；其他民代強調，對營養的投資可降低長期醫療成本、強化地方經濟、支持農民與小型企業，並幫助家庭維持住房與健康。

議員們提出的方案內容包括，透過將EBT卡轉換為更安全的技術，並補償SNAP與現金援助詐騙的受害者，保護紐約人免於福利被盜與系統失靈的風險中、投資於已證實有效的防止飢餓與營養計畫如Double Up Food Bucks、Nourish New York、以及全州飢餓狀況通報系統，以更好地追蹤並回應未被滿足的需求；最後，透過提高SNAP最低福利金額，使目前被排除在外的移民、難民及含有兒童的混合身分家庭也能獲得糧食支援，擴大糧食援助的可及性。

州參議會農業與食品委員會主席Michelle Hinchey表示，正在倡議增加對營養計畫和非營利機構的投資，強化紐約州的營養基礎，並支持糧食銀行、食物儲藏室與農民。