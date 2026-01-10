亞太裔歷史納全州課網 26學區續推動

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
皇后區第26學區社區教育委員會(CEC26)8日晚間召開例會，呼籲紐約州教育廳加快腳步，將亞裔美國人與太平洋島民(AAPI)的歷史與貢獻納入全州課綱。圖為法拉盛高中。（記者戴慈慧╱攝影）
皇后區第26學區社區教育委員會(CEC26)8日晚間召開例會，呼籲紐約州教育廳加快腳步，將亞裔美國人與太平洋島民(AAPI)的歷史與貢獻納入全州課綱。圖為法拉盛高中。（記者戴慈慧╱攝影）

皇后區第26學區社區教育委員會(CEC26)8日晚召開例會，與會成員共同呼籲紐約州教育廳加快腳步，將亞裔美國人與太平洋島民(AAPI)的歷史與貢獻正式納入全州課綱。與會者指出，新冠疫情爆發後，針對亞裔的仇恨事件明顯增加，學校教育被認為是減少偏見、促進彼此理解的重要方式。

CEC26主席司徒弼(Albert Suhu)表示，推動AAPI課綱的行動可追溯到2021年。當時有政治人物將疫情責任指向中國，導致全美各地針對亞裔的仇恨事件快速攀升。他說，許多歧視與敵意來自不了解與刻板印象，而學校正是從小建立正確認知、改變觀念的關鍵場所。

州參議員劉醇逸(John Liu)先前曾到CEC26說明，他提出的法案已於去年12月16日簽署成為法律，要求州教育廳全面檢視現行課程，評估是否應正式納入AAPI社群對美國社會的貢獻。不過，即使完成研究，教育廳是否會進一步推動課綱改革，仍存在不確定性。

26學區委員會決議指出，目前全美已有13個州透過立法，要求在課綱中納入AAPI歷史，另有10個州主動採行相關教學內容。相較之下，亞裔人口眾多的紐約州卻仍落後於多個亞裔人口較少的州，讓不少亞裔家庭感到失望。

多名學生代表在會中發言支持這項決議。有學生表示，學校在黑人歷史月或拉丁裔文化活動期間，經常安排專題與課程，但亞裔歷史與文化卻很少被提及，讓一些亞裔學生覺得自己「不被看見」。也有學生說，在以非亞裔為主的校園環境中，亞裔學生常因人數少而不敢發聲，若能透過正式課程呈現多元族裔，將有助於營造更包容的學習氛圍。

來自法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)的學生說，雖然課堂上會介紹不同族裔與身分認同，但對亞裔美國人的歷史與貢獻仍著墨不足。他認為，課綱應該反映紐約的多元人口結構，也要反映教室裡實際的學生樣貌，讓亞裔學生能在課本中看見自己。

