移民維權團體集會 籲增加法律服務投資

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約州民代、移民維權團體及受影響家庭等8日在紐約集會，呼籲州政府加註移民法律服務撥款，並通過兩項與移民有關的關鍵提案。圖為與會的州參議員劉醇逸發言。(CARE聯盟提供)
在川普政府加大聯邦移民執法，並在明尼阿波利斯州發生居民遭移民及海關執法局(ICE)槍擊身亡事件後，紐約州民代、移民維權團體及受影響家庭等8日在紐約集會，呼籲州政府加註移民法律服務撥款並通過兩項與移民有關的關鍵提案。

集會由「移民家庭獲得代理與公平行動計畫」(CARE)聯盟組織，呼籲州府在2027財年撥款1億7500萬元用於全州移民法律服務，其中8500萬元用於維持既有計畫，5000萬元用於新增緊急遣返辯護服務，4000萬元用於提升移民法律服務系統的效力及基礎建設。

聯盟還呼籲通過「代表權保障法案」(ARA)以及「移民法律防衛體系建設法案」(BUILD)。前者旨在移民法院確保所有面臨遣返且無力聘請律師的移民，都獲得律師代表。後者則著重強化移民法律服務的基礎系統，包括人才培訓、偏遠地區服務擴張，以及社工協助案件管理，提升整體的服務能力和系統效率。

CARE聯盟成員、州參議員劉醇逸表示，川普政府持續投入數以億元計的拘留與遣返行動，守法移民常被迫面對混亂與超負荷的法院系統，卻無法獲得律師的協助。紐約必須反擊，全面撥款支持移民法律服務、建立全民律師代表體系並強化整體法律服務。

移民兒童倡議救助組織(ICARE)執行長卡拉芙(Sierra Kraft)表示，移民兒童正處於一個不為他們設計的移民系統當中，他們必須出庭並做出攸關人生的法律決定，卻缺乏律師或可信賴成年人的協助。移民兒童需要面對創傷、骨肉分離以及關鍵發展階段的高壓法律時限，因此兩項提案迫切需要，它們既強化了支持系統，也使兒童能穩定地生活，與家人團聚，並獲得律師的辯護」。

根據CARE聯盟數據，紐約州目前面臨的移民案件數量創新高，待審案件已達32萬7000件，其中近30%面臨遣返的人缺乏律師代表；拘留中的移民更高達40%沒有律師。聯邦目前的執法預算達1700億元，用於大規模拘留、掃蕩與聯邦部隊部署。

