皇后區法拉盛高中 評分制度引爭議

皇后區法拉盛 公立高中(Flushing High Schoo)近日爆出數學評分制度爭議，多名教師指控校方陸續調整給分方式，使部分學業表現不佳、甚至長期缺課的學生，仍可取得及格成績。相關情況曝光後，引發教師與家長關注，紐約市教育局 已證實正就此展開調查。

根據「QNS」報導，多名未具名的數學教師表示，校方自去年10月起調整數學科評分政策，先透過內部電郵修改評量細節，之後又於12月向數學組發送電郵，說明所謂的「能力導向評分制度」(mastery grading policy)。

教師指出，新制度下，不論學生測驗或作業表現多低，成績幾乎不會低於55分。例如，26題考試僅答對12題或更少，仍可獲得55分；作業與測驗原本採用1至3或1至5等級評分，但即使未完成、被評為最低等級，換算後仍相當於及格分數。多名教師直言，這種做法等於取消「不及格」的實際意義。

此外，校方也調整了成績結構，加重出席與課堂作業在總成績中的影響力。教師形容，只要學生有到校、在系統中留下紀錄，即使學習成果有限，最終仍可能被判定及格。這樣的制度不僅削弱學生成績與實際能力之間的連結，也讓認真學習的學生感到挫折。

有教師提供數據指出，部分班級的期末校內及格率約七成，但學生參加紐約州數學Regents考試的通過率僅約三成，兩者落差明顯。教師憂心，這種「帳面成績」與實際能力不符的情況，恐影響學生未來升學 與就業準備。

缺席問題同樣令教師困擾。有老師表示，自己負責的近百名學生中，有20多人幾乎整個學年未曾現身，但在評分制度要求下，若必須讓八成學生通過，實務上幾乎等同於「只要來就得給過」，使教學現場陷入惡性循環。

對此，教育局表示，已注意到相關反映，並正依程序進行調查。市教育委員會強調，學校在評分制度上雖有彈性，但仍須以學生實際學習成果為核心，若執行方式偏離教育初衷，將採取必要行動。