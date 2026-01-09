疑未具正式合約…布碌崙86街遊民所案 居民上訴獲受理

因擔憂開發商在程序未明情況下動工，當地社區居民自2024年起便自發性成立抗議團隊，每日皆有民眾赴現場監督。(記者馬璿╱攝影)

備受爭議的布碌崙 (布魯克林)86街2501號遊民 所建案，因「是否具備有效合約(active contract)」的法規認定矛盾，已進入市府行政救濟程序。居民代表於去年12月24日向市標準上訴委員會(Board of Standards and Appeals，BSA)提出上訴，並於12月30日獲得受理。居民訴求包含審查市樓宇局(DOB)在未見遊民所營運方與市遊民局簽署正式合約的情況下，是否得以批准相關建築計畫。

該案獲受理後將在數月至半年內審查後並安排公聽會，社區民眾呼籲了解相關法規與程序的專業人士可至BSA案件中提交可供審核的資料佐證。

由社區居民馬生與Alex代表民眾提交的訴求文件指出，該案涉及DOB對分區畫分法規的適用爭議。建案原獲DOB批准興建為六層樓臨時性旅館，但根據「紐約市 區畫分區條例」(Zoning Resolution)第32-153條，臨時性旅館原則上須向市都市規畫委員會(CPC)申請特別許可後方可興建。但條文的豁免規定指出，若該設施專供市或州政府作為公共用途、即臨時住房安置，或由非政府機構依據與市或州政府之「有效合約或其他書面協議」營運，且文件明確載明其公共用途，即可免除CPC特別許可程序。

然而，開發商雖援引該豁免條款，主張該案屬於為遊民提供臨時安置用途，但在DOB的側面證實下發現，遊民所營運方與市遊民局並未具備法規所要求的「有效合約或書面協議」。

在居民去年5月對此案提出的分區挑戰(Zoning Challenge)顯示，DOB核准該案的主要依據，為市遊民服務局(DHS)於2023年12月6日出具的一封信函。該信函指出，DHS正與非營利機構「職業指導計畫社區」(VIP)合作推動該項目，並表示該案不需申請CPC特別許可。然而居民強調，該信函本身並非正式書面協議或有效合約，僅顯示開發商正處於與DHS洽談簽署書面協議的過程中，並未證明雙方已完成具法律效力的契約關係。

對此，DOB在回覆居民的上訴時亦承認此點，稱該DHS信函「並非書面協議」，但指出信函內容「顯示雙方正在簽訂協議的程序中」，並表示待未來核發臨時或正式入住證前，須另行提交「第三份確認信函」，以確認雙方已正式簽署書面協議。DOB並因此裁定，在現階段仍可核准該建案，不需CPC特別許可，以此原因駁回挑戰。

居民則在上訴中反駁，條文第32-153(b)(1)所要求的是「已存在的有效合約或書面協議」，而非「未來可能簽署的協議」。在未見正式合約前即適用豁免條款，等同以意向文件取代法規明訂的法律要件，構成程序適用錯誤。居民更指出，CPC特別許可制度原本即用以確保特定土地用途須經公開審議與社區參與，若未符豁免條件即免除該程序，恐影響法規設計的公共審查機制。