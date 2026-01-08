我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

將AAPI歷史納入課程 第26學區促紐約州府加快

記者高雲兒／紐約報導
針對近年針對亞裔的仇恨事件頻傳，紐約市第26學區委員會(CEC 26)日前通過一項決議，呼籲紐約州州府與教育部門加快腳步，儘早將亞裔美國人與太平洋島民(AAPI)相關歷史與文化，圖為之前州參議員劉醇逸為學生講述中華歷史故事。(本報檔案照)
針對近年針對亞裔的仇恨事件頻傳，紐約市第26學區委員會日前通過一項決議，呼籲紐約州州府與教育部門加快腳步，盡早將亞裔美國人與太平洋島民(AAPI)相關歷史與文化真正納入中小學課程，而不只是停留在研究與討論階段。

第26學委會說，自疫情以來，紐約市反亞裔仇恨事件明顯增加。委員會認為，單靠執法無法從根本解決問題，教育才是長遠之道。透過在學校課堂中介紹亞裔在美國歷史中的角色與貢獻，有助於讓學生更理解彼此，也能減少刻板印象與誤解。

決議中提到，目前全美已有多個州，包括伊利諾、新澤西及康乃狄克州，透過立法或教育標準，要求公立學校教授亞裔美國人歷史。相較之下，紐約州雖然近年開始討論相關方向，但至今仍未推出具體、強制性的全州課綱。

學委會說，亞裔人口在紐約州、尤其是紐約市占有相當比例，卻長期在教材中「存在感不高」。不少亞裔學生在課堂上很少看到與自己背景相關的內容，久而久之，容易產生被忽略的感受。委員會認為，將AAPI歷史納入正式課程，不只是為了亞裔學生，也能讓所有學生更全面理解美國是一個多族裔社會。

他們同時肯定紐約市教育局近年的一些嘗試，包括推出「隱藏的聲音」(Hidden Voices)課程，以及透過「全民公民教育」(Civics for All)計畫，為教師提供多元文化教材。委員會認為，這些做法證明相關課程並非不可行，而是需要更明確的州級方向與支持。

不過，目前州府相關法案多半仍停留在調查與成立諮詢小組的階段，距離真正進入教室還有一段距離。因此，委員會呼籲州府加快推動相關立法，訂出清楚的教學指引，讓學區與教師有依循方向。

學委會表示，當孩子能在課堂上看到自己族群的歷史與故事，不僅有助於建立自信，也能讓不同背景的學生彼此理解。這樣的教育環境，對整個社區而言，才是真正的長遠投資。

亞裔 紐約市 紐約州

紐約生存手冊／財務諮詢、學貸指引… 善用市府免費資源改善財務

布碌崙—皇后高速路老化嚴重 修復方案多年未定
