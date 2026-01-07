資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

自稱「鑫生團隊」的團夥涉嫌以結合殺豬盤和傳銷的手段吸引華人女性投資，並慷慨地為投資者持續吐出短期收益，最終在今年年初「一網打盡」、銷號跑路。圖為詐騙團夥向受害人提供的開曼群島金融牌照。(受訪者提供)

一個疑似主要針對世界各地華人女性的投資項目3日捲款失蹤，造成投資者損失至少數億元。根據受害者的描述，該項目的推廣方式涉結合了殺豬盤式詐騙 和傳銷式擴張的手段，同時持續提供優厚可見的短期收益，導致一些原本持有戒心的人放棄了抵抗、最終成為受害者。

利用情感投入 誘人上鉤

家住紐約艾姆赫斯特(Elmhurst)的華人劉女士2024年3月在臉書上接到一則陌生男性的好友請求，經過短暫破冰後，該男子逐漸獲取劉女士的好感，兩人隨即開始熱絡地交流起感情話題。起初，對方每天噓寒問暖，持續滿足正處單身狀態的劉女士的情緒價值，兩人除互發訊息外，還不時通話訴衷腸。不久後，男子突然聊到「理財」話題。

該男子自稱是一個「鑫生團隊」的投資機構成員，並邀劉女士下載使用他們的投資應用程式DFOUND。根據此人發給她的項目介紹，所謂的「鑫生團隊」以加密貨幣 、美股、港股等金融投資為主業，「管理資產規模百億」，介紹中還展示了其在開曼群島註冊的金融牌照。

劉女士表示，她對於這種很直白的殺豬盤話術並非沒有抵抗力。起初她一直迴避拖延男子的邀約，但對方堅持不懈持續「轟炸」，並提出讓劉女士先投資200元試試水，還承諾「五至15天回本」。見劉女士仍不肯鬆口，他便語帶譏諷地說「你連200元都拿不出來？」結果，劉女士中了對方的激將法。

最初回報優厚 套牢局中人

DFOUND應用程式以加密貨幣USDT為交易通貨，投資用戶須先在區塊鏈「冷錢包」中購買與美元等值的USDT，然後將其投入DFOUND的帳戶內。在帳戶產生收益後，投資者可定期獲得分紅，也可隨時將資金提現至自己的「冷錢包」，然後自由決定是從中提取美元現金、還是繼續投入DFOUND帳戶。劉女士表示，她將最初的200元投入後，幾天之內便賺到了超過100元。

不過，她在去年夏季偶然發現與她聯絡的男子在通訊和社群平台上使用的頭像其實是一名抖音博主，並非真人。此後，她在通話中還注意到，雖然此人自稱身在加州 、使用的也是帶有加州區號的電話號碼，但通話的背景音嘈雜，有很難在加州聽到的熱帶鳥類鳴叫聲，還有異常密集的機車噪聲。這讓她意識到，對方所處的地方，似乎更像電詐園區所在的東南亞。此外，劉女士在與另一名殺豬盤受害者交流時，發現對方也有一名類似的「聊天伴侶」，而且與自己的「伴侶」都來自所謂的「鑫生團隊」。

此時，劉女士已確認自己的「伴侶」是騙子。然而，她的DFOUND帳戶依舊持續產生著不菲的收益，並且提取現金毫無障礙。她的母親和孩子也都分別在DFOUND內投入了資金，每個人都開心地享受著賺錢的快感。

最後瘋狂 發動骨幹發展下線

「鑫生團隊」在加密通訊軟體Telegram組建了包含所有投資者的大群。通過這種組織方式，管理員尋找骨幹投資者，並鼓勵他們組建線下見面的「工作室」，然後通過組織互助小組或社區投資講座等方式自行發展下線。據劉女士的了解，這種「工作室」在法拉盛至少有一個，在布碌崙(布魯克林)有三個。

去年12月起，劉女士發現團隊開始通過「工作室」瘋狂招募新投資者，便意識到這場龐氏騙局也許到了難以為繼的時候。果然，DFOUND程式12月31日發布通知，稱「由於全球股市新年休市」，提現功能將被暫停至1月5日，但追加投資功能一直正常開放。根據事後的復盤，包括劉女士在內的很多受害者當時其實都意識到了問題，但部分失去理智的人卻選擇賭一把，把本來安全的USDT錢包內的收益全投了進去，期待趁1月5日恢復提現至徹底爆雷之間的時間差，一次性撈回本利。

然而如意算盤落空。1月3日凌晨，「鑫生團隊」解散群聊並刪除了所有通訊紀錄，DFOUND應用程式亦徹底癱瘓，所有人未能取出的錢全部蒸發。

劉女士此後組建了維權群，參加者包括100餘名在美國以及超過500名在加拿大的受害者，其中絕大部分為女性，總共損失金額超過2億元。根據小紅書，中國境內亦有DFOUND騙局的受害者。而在台灣內政部警政署的防騙資訊平台去年10月通報的假投資(博弈)詐騙網站名單中，DFOUND亦在列。

據統計，劉女士由於意識到此為騙局較早，僅投入了本金約1萬元，加上本金產生的可支取收益，總計損失約5萬元。她的母親則投入本金7萬元、損失共計40萬元。而據她所知，損失最多者達到數百萬元。

紐約公益機構美國華人防騙聯盟(CAAFA)提示受害者，發現被騙後一定要及時向執法部門報告，包括聯邦調查局(FBI)和聯邦貿易委員會(FTC)，紐約州及各地區檢察官辦公室通常也設有反詐舉報渠道，詐騙受害者可在這些機構的官網上尋找專門的詐騙報告入口。此外，防範二次詐騙也很重要。聯盟負責人表示，網路搜索結果中所有聲稱能通過律師幫助找回被騙錢財的內容全是假的，很多人第一次被騙後病急亂投醫，結果中了這些騙子的連環套。了解更多詐騙手段可參YouTube頻道「美國华人防騙公益联盟」https://reurl.cc/6bxLgr。