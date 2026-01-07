我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

曼達尼簽署兩道行政令 打擊隱藏雜費、訂閱陷阱

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日簽署兩道行政令，針對商家以誤導手法收取隱藏雜費，以及利用訂閱機制設下「陷阱」長期扣款的行為展開整頓。(取自市長辦公室)
市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日簽署兩道行政令，針對商家以誤導手法收取隱藏雜費，以及利用訂閱機制設下「陷阱」長期扣款的行為展開整頓。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日簽署兩道行政令，針對商家以誤導手法收取隱藏雜費，以及利用訂閱機制設下「陷阱」長期扣款的行為展開整頓。行政命令簽署後，市消費者與勞工保護局將立即展開對商家的宣導與聯繫行動，確保其遵守市府相關法規。

第九號行政命令聚焦於打擊隱藏雜費。許多企業以誤導方式，讓市民支付與服務內容並不相稱的費用，從健身房會員、演唱會門票到醫療服務皆無倖免。命令要求成立全市層級的「雜費工作小組」，由經濟正義副市長蘇維思(Julie Su)與市消費者與勞工保護局局長萊文(Sam Levine)共同主持。

第十號行政命令則針對訂閱陷阱。該命令授權市府全面動用現有工具與權限，打擊非法訂閱行為，並要求市消費者與勞工保護局監測、調查及執法相關違規情況，同時向市議會提出政策建議，並與市法律局及州檢察長辦公室等單位協調合作，以擴大整頓成效。

曼達尼表示，在任何扣款前，市民就應當清楚知道自己付的是什麼、價格是多少，以及是否會持續扣款。「在生活成本危機已迫使許多勞工階層市民離開這座城市之際，這類具欺騙性的商業手法進一步加重家庭財務負擔。」

企業常見的誤導手法包括先提供免費試用，再在消費者未察覺的情況下轉為付費方案，部分關鍵資訊被藏在極小的字體或超連結中；還有商家取得付款資料後，巧立名目加收各類附加費；有的商家則將訂閱包裝成一次性購買，實則把訂閱與其他服務捆綁。有的商家刻意設計複雜取消流程，要求消費者在特定時段致電、反覆重設帳密，或穿越多個頁面才能取消。去年6月，健身房集團Equinox就曾因會員取消困難問題達成60萬元和解。

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)去年7月開始實施「一鍵取消」(Click-to-Cancel)新規，要求企業簡化自動續訂服務的取消流程。曼達尼過渡團隊聯合主席主席麗娜汗(Lina Khan)正是前總統拜登任內聯邦貿易委員會的主席。據悉，她已制定了十多項曼達尼上任後可推行的行政措施，以降低成本並保護消費者。

曼達尼 拜登

上一則

紐約市警局長蒂池：曼達尼上任 警務策略不變

下一則

紐約好消息 去年犯罪率降至歷史新低
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

上健身房或看病不被坑 曼達尼簽行政令打擊隱藏雜費、訂閱陷阱

上健身房或看病不被坑 曼達尼簽行政令打擊隱藏雜費、訂閱陷阱
尊巴舞的力量

尊巴舞的力量
不僅「紓困」對手 Nvidia持股英特爾賺25億美元

不僅「紓困」對手 Nvidia持股英特爾賺25億美元
FTC前主席出手 助曼達尼以「行政手段」加速降生活成本

FTC前主席出手 助曼達尼以「行政手段」加速降生活成本

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火