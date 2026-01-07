從Labubu到攬佬 回顧2025年紐約華人圈潮流

位於華埠勿街(Mott St)上的「紅蘋果禮品店」主要售賣中式首飾、擺件等小物，如今也推出了不同大小的Labubu。(記者曹馨元╱攝影)

從曼哈頓華埠 到法拉盛，剛剛過去的2025年紐約華人圈出現了多個暴紅現象。奶茶店排隊人潮、現場音樂演出、網路挑戰的短片，以及跨文化的線上互動都成為大家日常生活的一部分，呈現出獨特的城市華人文化景觀。

Labubu 與杜拜巧克力熱潮

Labubu由香港藝術家龍家昇創作的Labubu，由中國潮玩品牌泡泡瑪特推出成為盲盒公仔，去年年中席捲全球，紐約市同樣未能免疫。在曼哈頓華埠街頭，林立的紀念品商店內，不少小商家都一度開始售賣Labubu，並且大部分是被網友戲稱為Lafufu的仿冒品，但同樣引發瘋搶。

和Labubu同時出現的另一個熱點則是杜拜巧克力。這款將牛奶巧克力、開心果醬與切碎酥皮絲混合的甜點，迅速成為話題，甚至尚未品嘗的民眾也開始打聽市內販售地點。去年夏天，紐約喜茶也曾短暫推出「杜拜巧克力抹茶」飲品。

奶茶與新式茶飲擴張

過去一年，奶茶在紐約大幅擴張。茉莉奶白、喜茶開多家分店，蜜雪冰城、瑞幸、庫迪咖啡相繼進入市場。華埠與法拉盛逐漸形成「新茶飲集群」，其低價策略在社群平台引發討論。布碌崙(布魯克林)八大道一家喜茶分店開業不久即歇業，也讓不少人質疑這股「奶茶泡沫」商業模式的可持續性。

除奶茶外，全美去年更掀起一陣抹茶熱潮。位於曼哈頓華埠勿街(Mott St)的天仁茶業專門銷售茶葉，也見證了這波抹茶熱潮。經理方兆祥表示，抹茶銷量一直不錯，但去年明顯需求增加，許多外族裔顧客都會來購買抹茶粉。

攬佬音樂現象與小紅書 潮流

華語音樂圈去年的現象級事件，是廣東惠州說唱歌手攬佬(SKAI ISYOURGOD)的出圈。去年7月，攬佬在Spotify上的月聽眾數甚至超越周杰倫，成為該平台當時收聽數最高的華語音樂人。11月底，他在紐約Terminal 5演出，更吸引大量年輕華人觀眾。Tiktok上，他的「大展鴻圖」和「八方來財」吸引眾多網紅和明星參與打卡挑戰，部分視頻點贊量高達數百萬。去年夏天，林肯中心(Lincoln Center)舉辦的「城市之夏(Summer for the City)」藝術節，來自美、中的街舞舞者同樣表演了「大展鴻圖」，吸引上千名觀眾起舞。