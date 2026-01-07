紐約生存手冊／定期檢查E-ZPass 避免欠繳通行費

種種原因可能導致車主在不知情的情況下背上高額過路費滯納金帳單，車主須經常檢查E-ZPass帳戶，以免無意間欠費。(記者許君達／攝影)

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞台發布的調查報導，駕車人在不知情的情況下收到欠繳通行費的事件，在紐約層出不窮，原因包括E-ZPass 設備問題、帳單寄送地址有誤等，很多駕車人表示，他們在收到遲到的帳單時，發現已積累了高額的懲罰性滯納金。

紐約市及周邊地區收取通行費的機構包括大都會運輸署(MTA )、紐新航港局(Port Authority)、紐約州 公路局(NYS Thruway Authority)和紐約州橋梁管理局(NYS Bridge Authority)，收費方式均為E-ZPass和郵寄帳單兩種。根據MTA的規定，車主在收到帳單後，若超過30日未付款，將被加收總計5元滯納金；若超過60日未付，則會保留此前的5元滯納金，同時對帳單內的每次通行加收50元滯納金。其他機構的懲罰性滯納金額度均與MTA相同，僅計算方式略有出入。

然而實際上部分持有E-ZPass的車主，由於車載設備故障、電量耗盡、信息讀取未成功或帳戶欠費等原因，在駛過收費路段後會被後台轉入郵寄帳單系統。與此同時，由於地址登記與實際住址不符、或郵件丟失等現象大量存在，這些誤以為自己已經付過款的車主若未能按時收到郵寄帳單，便可能在不知不覺中錯過付款時間，導致高額滯納金產生。

據CBS引述專業人士建議，擁有紐約州E-ZPass的車主可下載官方應用程式「TOLLS NY」。若搬家或更新了銀行帳戶，可在該程式上及時更新自己的支付方式和帳單地址，以免出現因誤會而導致的滯納金。此外，若E-ZPass帳戶出現問題，用戶也能及時在程式中發現。

車主在設置支付方式時，最好開啟自動劃帳功能(auto-replenishment)，使收費系統能及時從帳戶內劃轉資金，盡量避免使用手動劃帳或按次支付(pay-per-trip)。此外，專業人士還提醒，車載E-ZPass感應器電池壽命通常為10年，車主應注意檢查電量。

根據MTA官網，E-ZPass用戶如對收費有異議，須以書面形式提交申訴聲明。對郵寄帳單有異議者，亦可提交書面申訴，但申訴理由必須是車輛已售出、車輛遭竊、被收費車牌已繳回等，還須提交相關證明材料，才可獲得受理。詳情參見https://reurl.cc/dqn8A6。

此外，MTA專設收費用戶倡導辦公室(MTA Office of the Toll Payer Advocate)，車主如對包含了滯納金的帳單趕到經濟壓力過大，可聯絡該辦公室申請分期付款或債務減免等紓壓措施，詳情參見https://reurl.cc/R9qDg9。