我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

台灣會館副理事長方秀蓉 享壽77歲

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉(左一)4日晚辭世。(許振輝攝影)
台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉(左一)4日晚辭世。(許振輝攝影)

台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉4日晚辭世，享壽77歲。她長期投入僑社服務，致力推動社區交流及音樂文化教育，紐約僑界緬懷她對社區的卓越貢獻與無私奉獻。

方秀蓉1948年生於台北，以音樂科第一名的成績畢業於國立台灣藝術專科學校音樂科鋼琴組，即現今的國立台灣藝術大學，並於1997年獲選為該校傑出校友。她於1980年取得紐約大學音樂教育碩士學位。

1993至2003年間，方秀蓉擔任皇后區交響樂團(Queens Symphony Orchestra)社區聯絡員，負責推廣以亞洲藝術家為特色的音樂會。自1998年起，她擔任紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)藝術總監及共同創辦人，每年於林肯中心舉辦年度音樂會推出的聖誕音樂會，是皇后區聖誕佳節的傳統慶典之一。

除了音樂，方秀蓉也長期投入台美社區服務，擔任紐約台灣會館副理事長以及泛太平洋暨東南亞婦女會(PPSEAWA)紐約分會副會長兼駐聯合國代表，並曾任北美台灣婦女會紐約分會會長、台灣同鄉會會長等多項職務，致力為台灣及僑界發聲。

台灣會館老人中心董事長戴明宜追憶，方秀蓉是她高中及大學同窗，鋼琴演奏精湛，來美後用心用力在音樂方面栽培年輕一代的台灣孩子。她積極參與台灣會館事務，並注重維繫鄉親聯繫，「凡有人請求幫忙，她總是樂於答應」。

戴明宜說，月前她與方秀蓉等曾受中華民國僑務委員會邀請，一同前往台灣，參加「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」並獲總統賴清德接見。但一回到紐約，她便獲悉方秀蓉住院，令人痛心。

紐約台灣商會理事呂明森表示，方秀蓉為人親切、善良，人緣極佳，她的離世讓人深感悲痛。她對台灣文化的傳承以及對僑社鄉親的服務非常認真，是同鄉社群的重要支柱。美華環境保護協會董事長張彰華表示，她熱心助人，尤其對於台灣會館及幼獅交響樂團功不可沒。

州參議員劉醇逸表示，方秀蓉在社區的影響力舉足輕重，無論擔任台灣會館及多個婦女權益團體的要職，還是創立並發展享有盛譽的幼獅青少年管弦樂團，都有深遠貢獻。她的一生洋溢著行動力、慷慨，以及對人文精神的熱忱。她的離世對社區來說是巨大的震驚與損失。

台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉4日晚辭世。圖為此前方秀蓉分享二二八吃魷...
台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉4日晚辭世。圖為此前方秀蓉分享二二八吃魷魚粥的典故。(本報檔案照)
台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉4日晚辭世。(許振輝攝影)
台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉4日晚辭世。(許振輝攝影)
台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉4日晚辭世。(許振輝攝影)
台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉4日晚辭世。(許振輝攝影)
台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉4日晚辭世。(許振輝攝影)
台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉4日晚辭世。(許振輝攝影)
台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉4日晚辭世。(張彰華提供)
台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉4日晚辭世。(張彰華提供)
台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉(中)4日晚辭世。(許振輝攝影)
台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉(中)4日晚辭世。(許振輝攝影)

皇后區 交響樂 中華民國

上一則

聯邦法官批准ICE可分享無證移民醫保個人資訊

下一則

分析：移民執法收緊 恐衝擊建築人力
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾
「別插手委內瑞拉」紐約法院外抗議者聚集 促釋放馬杜洛

「別插手委內瑞拉」紐約法院外抗議者聚集 促釋放馬杜洛
紐約公共交通全面漲價 通知不醒目 市民多未察覺

紐約公共交通全面漲價 通知不醒目 市民多未察覺
紐約台式餐廳攜手卡茲熟食店 打造煙燻牛肉餃

紐約台式餐廳攜手卡茲熟食店 打造煙燻牛肉餃

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
76歲華婦華埠家中身亡，其子若依原判決應服刑至2027年；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

紐約華男接受毒品矯治獲提前出獄 兩個月後涉弒母

2026-01-04 16:20

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？