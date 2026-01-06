台灣會館副理事長方秀蓉 享壽77歲

台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉(左一)4日晚辭世。(許振輝攝影)

台灣會館副理事長、紐約台美社區領袖方秀蓉4日晚辭世，享壽77歲。她長期投入僑社服務，致力推動社區交流及音樂文化教育，紐約僑界緬懷她對社區的卓越貢獻與無私奉獻。

方秀蓉1948年生於台北，以音樂科第一名的成績畢業於國立台灣藝術專科學校音樂科鋼琴組，即現今的國立台灣藝術大學，並於1997年獲選為該校傑出校友。她於1980年取得紐約大學音樂教育碩士學位。

1993至2003年間，方秀蓉擔任皇后區交響樂 團(Queens Symphony Orchestra)社區聯絡員，負責推廣以亞洲藝術家為特色的音樂會。自1998年起，她擔任紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)藝術總監及共同創辦人，每年於林肯中心舉辦年度音樂會推出的聖誕音樂會，是皇后區聖誕佳節的傳統慶典之一。

除了音樂，方秀蓉也長期投入台美社區服務，擔任紐約台灣會館副理事長以及泛太平洋暨東南亞婦女會(PPSEAWA)紐約分會副會長兼駐聯合國代表，並曾任北美台灣婦女會紐約分會會長、台灣同鄉會會長等多項職務，致力為台灣及僑界發聲。

台灣會館老人中心董事長戴明宜追憶，方秀蓉是她高中及大學同窗，鋼琴演奏精湛，來美後用心用力在音樂方面栽培年輕一代的台灣孩子。她積極參與台灣會館事務，並注重維繫鄉親聯繫，「凡有人請求幫忙，她總是樂於答應」。

戴明宜說，月前她與方秀蓉等曾受中華民國 僑務委員會邀請，一同前往台灣，參加「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」並獲總統賴清德接見。但一回到紐約，她便獲悉方秀蓉住院，令人痛心。

紐約台灣商會理事呂明森表示，方秀蓉為人親切、善良，人緣極佳，她的離世讓人深感悲痛。她對台灣文化的傳承以及對僑社鄉親的服務非常認真，是同鄉社群的重要支柱。美華環境保護協會董事長張彰華表示，她熱心助人，尤其對於台灣會館及幼獅交響樂團功不可沒。