2026皇后區社區委員會申請 啟動

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
皇后區區長理查茲5日宣布即日起啟動2026年皇后區社區委員申請。(本報檔案照)
皇后區區長理查茲5日宣布即日起啟動2026年皇后區社區委員申請。(本報檔案照)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)5日宣布，即日起啟動2026年皇后區社區委員申請，有志於公共服務、希望加入當地社委會的市民，可向區長辦公室提交線上申請，申請截止日為2月13日(周五）。

據悉，紐約市共有59個社區委員會，其中14個位於皇后區，社委會每月召開一次全體會議，並在市府「統一土地使用審查程序」(ULURP)下，就各自轄區的土地使用及分區(zoning)議題扮演重要的諮詢角色。此外，在市府預算、市政服務提供及其他影響社區的議題方面，社委會也舉辦各類聽證會議並提出建議。

依據市憲章，所有皇后區社區委員均由皇后區區長任命，其中一半名額由代表該社區的市議員提名。每個委員會最多有50名無薪成員，每名成員任期兩年。希望續任的社區委員，在兩年任期結束後，也須重新申請，並接受審查及再一次的考量。

此次2026年皇后區社區委員申請，將在即日起至2月13日進行，截止日期同時適用於首次申請者以及尋求連任的現任委員。本輪任命的服務任期，將於4月1日(周三)開始。

理查茲表示，皇后區社區委員多元化，鄰里居民真正坐上了決策桌，他感到無比自豪的同時，也深知要打造一個真正由人民、為人民、屬於人民的地方政府，仍有大量工作要做。「如果當前充滿挑戰的政治氛圍激勵你投入社區，讓家園變得更好，我強烈鼓勵你申請加入社區委員會。只要攜手合作，我們一定能帶來改變。」

根據「2025年社區委員統計報告」，自2021年以來，皇后區區長辦公室已收到超過4500份申請，其中絕大多數來自過去未曾擔任社區委員的民眾。僅去年一輪申請，就有916名皇后區居民遞交申請，最終361人獲任命，其中包括119名首次上任的新委員。

有意申請者，可於bit.ly/communityboard2026及www.queensbp.nyc.gov取得並填寫申請表格。區長辦公室提醒，此次填寫表格僅需數分鐘，既降低申請門檻，也有助吸引更多元的申請者。

