公共交通全面漲價 通知不醒目市民多未察覺

紐約地鐵、公車、通勤鐵路和收費橋隧1月4日起全面漲價，地鐵公車單詞票價漲至3元。(記者許君達╱攝影)

由大都會運輸署(MTA )運營的紐約地鐵、公車以及通勤鐵路等公共交通體系4日起全面漲價。地鐵公車單次價格從2.9元漲至3元，通勤鐵路里程票價則漲價8%。不過，由於漲價通知並不醒目，部分不常關注新聞的乘客表示並未意識到出行成本已增長。

從4日起，除普通公車地鐵漲價至3元外，跨區快速巴士的單次價格從7元漲至7.25元，可與MTA公車地鐵系統相互免費換乘的長島納蘇郡公車系統(NICE)和威徹斯特郡公車系統(Bee-Line)亦相應漲至3元，兩者此前的單次票價分別為2.9元和2.75元。

按乘坐里程計價的長島鐵路 (LIRR)和北線鐵路(Metro North)的單程票價普漲8%，月票和周票漲幅則為4.5%。紐約市內的城市票(CityTicket)亦漲價0.25元，新的高峰票價為7.25元、平峰票價5.25元。不過兩大通勤鐵路系統為了鼓勵固定通勤者，推出一日通票，乘客可持該種車票在購票當日至次日凌晨4時前無限次免費乘車，乘車區間僅限購票時選定的兩車站之間。此外，通勤鐵路月票封頂價格為500元，且保持低於新冠疫情爆發前的水平。針對逃票問題，從4日起，未提前購票的乘客如果在列車上被乘務員發現時再買票，將被加收2至8元的手續費。

舊式MetroCard紙質票卡已從1月1日起停止發售，原有的MetroCard月票同時退出歷史舞台。使用OMNY支付系統的乘客現僅能享受任意七日的周期內付費12次封頂優惠計畫，而隨著單次票價的上漲，新的每周封頂價格也從原有的34元漲至35元。此外，MTA管轄的收費橋梁和隧道的通行費亦上漲7.5%。

據MTA預計，本次漲價每年將為機構帶來3億5000萬元的額外票款收入。

MTA在社群平台和其應用程式內發布了漲價通知，但地鐵站 和公車站內並未張貼醒目通知。在曼哈頓中城的34街-先鋒廣場地鐵站內，華人乘客黃先生受訪時表示，若非本報記者詢問，他都沒有注意到票價已悄然上漲。「以前的MetroCard，刷完卡後能看見扣費數字，而現在的OMNY雖然更快捷，但其實每次刷卡後都不知道自己到底被扣了多少錢。像溫水煮青蛙一樣，開支愈來愈大。」華人乘客韓女士亦表示，雖然很早以前看到過新聞，但當日早上出門時早就忘了漲價的事。