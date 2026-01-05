我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

公共交通全面漲價 通知不醒目市民多未察覺

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約地鐵、公車、通勤鐵路和收費橋隧1月4日起全面漲價，地鐵公車單詞票價漲至3元。(記者許君達╱攝影)
紐約地鐵、公車、通勤鐵路和收費橋隧1月4日起全面漲價，地鐵公車單詞票價漲至3元。(記者許君達╱攝影)

由大都會運輸署(MTA)運營的紐約地鐵、公車以及通勤鐵路等公共交通體系4日起全面漲價。地鐵公車單次價格從2.9元漲至3元，通勤鐵路里程票價則漲價8%。不過，由於漲價通知並不醒目，部分不常關注新聞的乘客表示並未意識到出行成本已增長。

從4日起，除普通公車地鐵漲價至3元外，跨區快速巴士的單次價格從7元漲至7.25元，可與MTA公車地鐵系統相互免費換乘的長島納蘇郡公車系統(NICE)和威徹斯特郡公車系統(Bee-Line)亦相應漲至3元，兩者此前的單次票價分別為2.9元和2.75元。

按乘坐里程計價的長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)的單程票價普漲8%，月票和周票漲幅則為4.5%。紐約市內的城市票(CityTicket)亦漲價0.25元，新的高峰票價為7.25元、平峰票價5.25元。不過兩大通勤鐵路系統為了鼓勵固定通勤者，推出一日通票，乘客可持該種車票在購票當日至次日凌晨4時前無限次免費乘車，乘車區間僅限購票時選定的兩車站之間。此外，通勤鐵路月票封頂價格為500元，且保持低於新冠疫情爆發前的水平。針對逃票問題，從4日起，未提前購票的乘客如果在列車上被乘務員發現時再買票，將被加收2至8元的手續費。

舊式MetroCard紙質票卡已從1月1日起停止發售，原有的MetroCard月票同時退出歷史舞台。使用OMNY支付系統的乘客現僅能享受任意七日的周期內付費12次封頂優惠計畫，而隨著單次票價的上漲，新的每周封頂價格也從原有的34元漲至35元。此外，MTA管轄的收費橋梁和隧道的通行費亦上漲7.5%。

據MTA預計，本次漲價每年將為機構帶來3億5000萬元的額外票款收入。

MTA在社群平台和其應用程式內發布了漲價通知，但地鐵站和公車站內並未張貼醒目通知。在曼哈頓中城的34街-先鋒廣場地鐵站內，華人乘客黃先生受訪時表示，若非本報記者詢問，他都沒有注意到票價已悄然上漲。「以前的MetroCard，刷完卡後能看見扣費數字，而現在的OMNY雖然更快捷，但其實每次刷卡後都不知道自己到底被扣了多少錢。像溫水煮青蛙一樣，開支愈來愈大。」華人乘客韓女士亦表示，雖然很早以前看到過新聞，但當日早上出門時早就忘了漲價的事。

地鐵站 MTA 長島鐵路

上一則

劉醇逸、拉文籲立法 公校課程納國會暴動真相

下一則

入冬能源帳單飆漲 紐約華人嘆取暖費「吃不消」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

被指過度擴張 中國2025年鐵路投資仍達1288億美元創新高

被指過度擴張 中國2025年鐵路投資仍達1288億美元創新高
地鐵新閘門感應不良 夾人意外頻傳 乘客不堪其擾

地鐵新閘門感應不良 夾人意外頻傳 乘客不堪其擾
紐約地鐵B線 蟬聯最常誤點列車

紐約地鐵B線 蟬聯最常誤點列車
紐約州去年公共交通運量年增7% 達疫情以來新高

紐約州去年公共交通運量年增7% 達疫情以來新高

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班