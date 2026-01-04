紐約黃氏宗親會 136周年新屆就職

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
美國紐約黃氏宗親會近期舉辦136周年暨新屆職員就職典禮。(宗親會提供)
美國紐約黃氏宗親會近期舉辦136周年暨新屆職員就職典禮。(宗親會提供)

紐約黃氏宗親會近期在曼哈頓華埠舉行成立136周年慶典暨新屆職員就職典禮，由黃華清和黃啟超連任主席與副主席，活動邀請中國駐紐約總領館及數位政界、僑界與社區人士到場。

據宗親會介紹，活動中沿襲傳統進行祭祖儀式，且就職典禮由皇后區民事法官朱治國(Sheridan Chu)和曼哈頓民事法官Betty Lugo監誓；同時到場的還有州參議員陳學理(Steve Chan)、市議員馬泰(Chris Marte)及市議員黃友興(Phil Wong)。市府紀錄顯示，黃華清為馬泰的助理。

活動中，馬泰與黃友興先後致辭，並向黃氏宗親會頒發賀狀。馬泰表示，宗親會長期活躍於社區事務，近年亦參與其推動的多項社區服務計畫，「在實際行動上協助民代與社區之間的溝通與合作」。他並提到，黃華清在相關工作中提供不少建議與支持。

當日晚，黃華清領導的美國酒店華裔協會在華埠設宴，中領館副總領事馬蕭蕭、李德副主任及領事章銳出席。蕭馬蕭致辭說，黃氏宗親會多年來在團結宗親、傳承中華文化及促進社區交流方面持續投入，「也在美中民間往來中扮演積極角色」。

華埠 曼哈頓 中領館

