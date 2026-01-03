紐約地鐵B線 蟬聯最常誤點列車

一項對大都會運輸署績效數據的分析顯示，地鐵B線為2025年班次延誤最多的線路。(本報檔案照)

一項對大都會 運輸署(MTA )績效數據的分析顯示，地鐵 B線在2025年內有26%的運行時間出現班次誤點，意味著每四趟車就有一趟以上未能在既定時間內抵達站台，這已是該線地鐵連續第二年拿下紐約市最會誤點的地鐵路線頭銜。

「紐約郵報」的分析採用MTA的「乘客行程時間表現」(customer journey time performance)指標，衡量的是在平日早上6時至晚間11時之間，乘客是否能準時或在規定時間前後5分鐘內完成行程。以此作為標準衡量，B線在過去一年中落後於系統內所有其他的線路。

不過，「最常誤點」並不代表B線的運作全面崩潰，其在2025年的平均準點率其實提升至約78.5%，較2024年準點率約65%的表現已有明顯進步；這確實是進展，不過仍不足以擺脫墊底的位置。

根據分析，造成誤點的原因包括，B線在曼哈頓與多條路線共用軌道，在系統最繁忙的交會點形成瓶頸；而路線中仍有大量老舊號誌系統，同時也和許多路線一樣，使用的舊型列車更容易發生機械故障。

此外，B線並非唯一表現不佳的路線，D、Q、M與F線在過去12個月的平均準點率也都低於82%，被歸類為系統中的「問題路線」；與此同時，表現較好的線路有L線，其憑藉較新的列車與現代化號誌系統，在2025年的準點率超過90%，成為整個系統中最可靠的完整路線。

MTA指出，整體而言，全系統的延誤情況已有改善；不過，紐約州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)仍警告，地鐵列車故障已成為重大事故中成長最快的原因，並敦促MTA優先投入設備與號誌升級。