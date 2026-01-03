我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

紐約州去年公共交通運量年增7% 達疫情以來新高

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州公共交通去年載客量近19億人次，創2019年新冠疫情後新高。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州公共交通去年載客量近19億人次，創2019年新冠疫情後新高。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日宣布，大都會運輸署(MTA)旗下2025年公共交通系統載客量接近19億人次，較2024年增長約7%，創下新冠疫情以來新高。

根據MTA，紐約地鐵在2025年全年乘車人次接近13億，按年增長約7%，較2022年增加近三成，恢復至疫情前約85%的水平；且多次刷新疫後單日客流紀錄，其中12月11日單日乘客達465萬人次，為疫情後新高。

MTA說，去年巴士乘車人次約4.4億，較2024年上升約8%。MTA表示，「隨著皇后區公交路線重整計畫分階段推行，整體行車速度及行程時間均有所改善」。

除客流量回升外，MTA還指2025年地鐵、長島鐵路(LIRR)及北方鐵路(Metro-North)的列車準點率均刷新紀錄。其中，地鐵2025年平日準點率達83.7%，較2024年提升2.1個百分點；周末準點率為86.6%，提升2.4個百分點，均為電子化紀錄以來最高。8月平日準點率一度升至85.2%，創下單月歷史新高。

盡管仍有引發關注的地鐵罪案發生，但MTA稱調查顯示，71%的地鐵乘客表示在系統內感到安全，為MTA自2022年開始每月調查以來的最高紀錄。

州長霍楚表示，2025年是MTA表現破紀錄的一年，公共交通投資帶來更穩定的服務與更高的使用率。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)則指出，在州府持續資本投入及員工努力下，公共交通系統在服務品質、安全及現代化方面均取得實質進展。

此外，長島鐵路2025年全年乘客人次達8100萬，較2024年增長9%，為MTA各運輸系統中增幅最大。

MTA 地鐵 長島鐵路

上一則

外科手術專家尹熙鵬醫學博士 擅長外科手術、外傷緊急處理、痔漏專科治理

下一則

紐約市去年交通死亡人數 創新低
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

口角惹殺機 曼哈頓中城地鐵濺血 38歲男送醫

口角惹殺機 曼哈頓中城地鐵濺血 38歲男送醫
LIRR票價1月4日起調漲 地鐵公車單程3元

LIRR票價1月4日起調漲 地鐵公車單程3元
不想和紐約地鐵卡說再見 藝術家讓它成永恆

不想和紐約地鐵卡說再見 藝術家讓它成永恆
向即將消失的歷史致敬…紐約地鐵卡餅乾熱賣

向即將消失的歷史致敬…紐約地鐵卡餅乾熱賣

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位