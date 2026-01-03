紐約州去年公共交通運量年增7% 達疫情以來新高

紐約州公共交通去年載客量近19億人次，創2019年新冠疫情後新高。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日宣布，大都會運輸署(MTA )旗下2025年公共交通系統載客量接近19億人次，較2024年增長約7%，創下新冠疫情以來新高。

根據MTA，紐約地鐵 在2025年全年乘車人次接近13億，按年增長約7%，較2022年增加近三成，恢復至疫情前約85%的水平；且多次刷新疫後單日客流紀錄，其中12月11日單日乘客達465萬人次，為疫情後新高。

MTA說，去年巴士乘車人次約4.4億，較2024年上升約8%。MTA表示，「隨著皇后區公交路線重整計畫分階段推行，整體行車速度及行程時間均有所改善」。

除客流量回升外，MTA還指2025年地鐵、長島鐵路 (LIRR)及北方鐵路(Metro-North)的列車準點率均刷新紀錄。其中，地鐵2025年平日準點率達83.7%，較2024年提升2.1個百分點；周末準點率為86.6%，提升2.4個百分點，均為電子化紀錄以來最高。8月平日準點率一度升至85.2%，創下單月歷史新高。

盡管仍有引發關注的地鐵罪案發生，但MTA稱調查顯示，71%的地鐵乘客表示在系統內感到安全，為MTA自2022年開始每月調查以來的最高紀錄。

州長霍楚表示，2025年是MTA表現破紀錄的一年，公共交通投資帶來更穩定的服務與更高的使用率。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)則指出，在州府持續資本投入及員工努力下，公共交通系統在服務品質、安全及現代化方面均取得實質進展。

此外，長島鐵路2025年全年乘客人次達8100萬，較2024年增長9%，為MTA各運輸系統中增幅最大。