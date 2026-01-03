華康會迎新年 舉辦長者暖心禮物派發活動

華康會日前為長者派發了200多份食物和年曆，州參議員陳學理(前排左三)和州眾議員鄭永佳(前排左五)也參加活動。(記者胡聲橋╱攝影)

華人健康協會(華康會)日前在布碌崙 (布魯克林)班森賀舉辦迎新年長者暖心禮物派發活動，送出了200多份食物和年曆，祝賀大家辭舊迎新，受到了社區的歡迎。州參議員陳學理(Steve Chan)和州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)當日也參加了這次活動。

華康會會長陳麗娜說，隨著新的一年降臨，在這辭舊迎新的日子裡，他和同事、義工共同祝願大家身體健康、萬事順心。她說，華康會辦這次活動，就是想為社區居民，尤其是長者的餐桌上增加一些食物，在生活成本不斷上漲的日子裡，為大家減少一些生活負擔，為大家增添一些快樂。而當天派發的食物包括米、意麵、罐頭和早餐麥片等，都是各慈善機構捐贈的，亞美醫師協會(CAIPA)則為居民準備了精美的年曆。

接著陳學理向大家恭賀新年，他感謝大家冒著嚴寒到老人中心 來，希望大家有所收穫。他說自己作為掌握英語、廣東話和台山話的州議員，在新的一年裡將繼續致力於傳遞社區的心聲，把社區的意見傳達到州議會。

鄭永佳則祝大家新年快樂，他希望大家都能過一個愉快平和的新年，讓2026年有一個好的開始。鄭永佳說，在過去的一年裡，有不少居民到他辦公室求助，他始終盡最大努力為大家服務。展望新的一年，他希望能幫到更多居民，並且及時把居民關心的問題反映到州議會。