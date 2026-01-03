台灣表演藝術團拓展國際舞台 齊聚紐約2大年會

河床劇團沉浸式作品「之間」(上)及滯留島舞蹈劇場舞作「永動城市」，入選2026年ISPA紐約年會新作提案單元。(紐文中心提供)

美國表演藝術專業人士協會(APAP)與國際表演藝術協會(ISPA)每年1月於紐約舉辦年度大會；2026年，在中華民國 文化部及駐紐約台北文化中心支持下，多組台灣表演藝術團隊將前往紐約參與兩大年會，藉此拓展國際連結，爭取未來合作與邀演機會。

紐文中心表示，此次參與陣容橫跨多元類型，包含台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心等國家級場館，以及頑劇場、一公聲藝術、二律悖反協作體、微光製造、滯留島舞蹈劇場、河床劇團、當代傳奇劇場等團隊，展現台灣表演藝術在劇場、舞蹈、音樂與跨界創作上的多元能量。

頑劇場(左上)、一公聲藝術(右上)、二律悖反協作體(左下)、微光製造(右下)代表將赴紐約參與APAP年會。(紐文中心提供)

APAP年會為全國最主要的表演藝術專業交流與交易平台之一，將在1月9(周五)至13日(周二)期間舉辦博覽會、專題講座及示範演出等逾百場活動。期間，紐文中心將再度聯合台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心，以及多組規畫北美巡演的台灣團隊，共同打造「台灣館」。

年會期間，當代傳奇劇場亦將於紐約舉辦「伐子都」與「凱撒迷宮」兩齣作品示範演出，呈現結合傳統與當代、東西方元素的跨界劇場特色。

同於每年1月在紐約舉行的ISPA年會，旨在匯集全球表演藝術產業領袖，討論國際趨勢與關鍵議題。FOCASA馬戲團創辦人林智偉與獨立製作人羅尹如，在獲選入「2025至2027年ISPA台灣夥伴計畫」後，將連續第二年參與ISPA年會。

此外，滯留島舞蹈劇場「永動城市」與河床劇團「之間」同步入選ISPA年會重點單元「新作提案」(Pitch New Works)，創下台灣團隊雙作品同時入選的紀錄。兩件作品將與來自阿根廷 、美國、新西蘭、澳洲 、加拿大、法國、芬蘭、荷蘭及英國等地的作品同場發表。

紐文中心指出，APAP與ISPA年會長期扮演展示台灣表演藝術發展的重要國際櫥窗，且中心參與兩大年會已逾10年，2026年將結合國家級場館品牌、ISPA台灣夥伴計畫，以及已收錄66支台灣團隊作品的數位目錄，持續提升台灣在國際專業年會中的能見度，並培力表演藝術行政人才與國際接軌。