新市教育總監出爐 華人家長強烈反彈

候任市長曼達尼已選定曼哈頓學區總監薩謬思出任掌管公校體系的市教育總監。(圖片取自曼哈頓第三學區官網)

多方消息指出，紐約市 候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)已選定曼哈頓學區 總監薩謬思(Kamar Samuels)出任掌管公校體系的市教育總監。薩謬思在市教育局服務逾20年，多番推動校園多元化、種族融合，與向來推崇擇優教育的華人家長理念背道而馳。

市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)已證實這項任命，表示曼達尼團隊已直接向她通報相關決定；另有兩名參與交接工作的相關人士亦證實此消息。

目前擔任曼哈頓第三教育學區的總監薩謬思，管轄區域橫跨上西區、晨邊高地(Morningside Heights)及哈林區部分地段，學生族裔與社經背景差異極大。他曾主導學校種族融合計畫，並參與過縮減資優課程的政策行動，而這些正是曼達尼競選期間承諾重啟的教育改革方向。

在調任曼哈頓第3學區之前，薩謬思曾出任布碌崙第13學區總監，在任內監督多起學校合併計畫。薩謬思在紐約市教育局服務逾20年，其生涯始於在布朗士區擔任教師，之後升任當地一所初中的校長，累積基層教學與行政管理經驗。

上任後，薩謬思將面對一連串嚴峻挑戰，包括公立學校學生人數大幅下滑，疫情期間暴增的長期缺課率(chronic absenteeism)至今仍居高不下等等。盡管州考閱讀與數學成績近期略有回升，但在市教育局近430億元的龐大預算投入下，整體成績匯報仍不樂觀。

擔任紐約州參議院紐約市教育委員會主席的劉醇逸(John Liu)表示，對薩謬思能夠在上任後迅速投入工作充滿信心，並認可薩謬思對實現「小班制法案」的承諾，「期待未來攜手合作，確保紐約市公立學校走在正確軌道上，為所有學生提供最優質的教育。」

不過，薩謬思的「種族平等」理念與追求擇優教育的華人家長並不對盤。一名長期關注教育的華人家長表示，「受夠這種破事了」。盡管這名家長認為，市長公校控制權在行政效率層面有存在的必要，但若是如此理念相悖的總監坐鎮，還不如回歸學區自治，「既然大家談不攏，那就各行各的好了。」

曼達尼在其競選官網上曾明言，將「終結」市長公校控制權，並強化教育政策小組(Panel for Educational Policy)的共同治理角色；相關改革也將稀釋教育總監的實際權限，但紐約公校治理何去何從仍是未知數。