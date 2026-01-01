我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

新市教育總監出爐 華人家長強烈反彈

記者曹馨元╱紐約報導
候任市長曼達尼已選定曼哈頓學區總監薩謬思出任掌管公校體系的市教育總監。(圖片取自曼哈頓第三學區官網)
候任市長曼達尼已選定曼哈頓學區總監薩謬思出任掌管公校體系的市教育總監。(圖片取自曼哈頓第三學區官網)

多方消息指出，紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)已選定曼哈頓學區總監薩謬思(Kamar Samuels)出任掌管公校體系的市教育總監。薩謬思在市教育局服務逾20年，多番推動校園多元化、種族融合，與向來推崇擇優教育的華人家長理念背道而馳。

市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)已證實這項任命，表示曼達尼團隊已直接向她通報相關決定；另有兩名參與交接工作的相關人士亦證實此消息。

目前擔任曼哈頓第三教育學區的總監薩謬思，管轄區域橫跨上西區、晨邊高地(Morningside Heights)及哈林區部分地段，學生族裔與社經背景差異極大。他曾主導學校種族融合計畫，並參與過縮減資優課程的政策行動，而這些正是曼達尼競選期間承諾重啟的教育改革方向。

在調任曼哈頓第3學區之前，薩謬思曾出任布碌崙第13學區總監，在任內監督多起學校合併計畫。薩謬思在紐約市教育局服務逾20年，其生涯始於在布朗士區擔任教師，之後升任當地一所初中的校長，累積基層教學與行政管理經驗。

上任後，薩謬思將面對一連串嚴峻挑戰，包括公立學校學生人數大幅下滑，疫情期間暴增的長期缺課率(chronic absenteeism)至今仍居高不下等等。盡管州考閱讀與數學成績近期略有回升，但在市教育局近430億元的龐大預算投入下，整體成績匯報仍不樂觀。

擔任紐約州參議院紐約市教育委員會主席的劉醇逸(John Liu)表示，對薩謬思能夠在上任後迅速投入工作充滿信心，並認可薩謬思對實現「小班制法案」的承諾，「期待未來攜手合作，確保紐約市公立學校走在正確軌道上，為所有學生提供最優質的教育。」

不過，薩謬思的「種族平等」理念與追求擇優教育的華人家長並不對盤。一名長期關注教育的華人家長表示，「受夠這種破事了」。盡管這名家長認為，市長公校控制權在行政效率層面有存在的必要，但若是如此理念相悖的總監坐鎮，還不如回歸學區自治，「既然大家談不攏，那就各行各的好了。」

曼達尼在其競選官網上曾明言，將「終結」市長公校控制權，並強化教育政策小組(Panel for Educational Policy)的共同治理角色；相關改革也將稀釋教育總監的實際權限，但紐約公校治理何去何從仍是未知數。

學區 曼達尼 紐約市

上一則

LIRR票價1月4日起調漲 地鐵公車單程3元

下一則

不想時報廣場人擠人 有人改衝布碌崙煙火
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約新任市教育總監人選出爐 種族融合議題再上台面 華人家長：受夠了

紐約新任市教育總監人選出爐 種族融合議題再上台面 華人家長：受夠了
曼哈頓布萊恩公園 驚傳隨機傷人案 44歲加拿大遊客無故被刺傷

曼哈頓布萊恩公園 驚傳隨機傷人案 44歲加拿大遊客無故被刺傷
租金透明法新年生效 助租戶找到穩租房

租金透明法新年生效 助租戶找到穩租房
報告：紐約就業市場韌性強 生活負擔仍重

報告：紐約就業市場韌性強 生活負擔仍重

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？