圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

東村程咪咪與Katz's聯手 燻牛肉三明治變身台式煎餃

記者范航瑜╱紐約報導
Katz’s則是紐約街區百年猶太風味熟食店，自1888年在曼哈頓下東城開業，以厚切煙燻牛肉三明治聞名。（本報檔案照）
Katz's則是紐約街區百年猶太風味熟食店，自1888年在曼哈頓下東城開業，以厚切煙燻牛肉三明治聞名。（本報檔案照）

位於東村的台式水餃店程咪咪(Mimi Cheng’s)與百年老店卡茲熟食店(Katz’s Delicatessen，簡稱Katz’s)日前宣布攜手合作，推出限時「燻牛肉餃子」，將美式經典魯賓三明治(Reuben Sandwich)與餃子融合，重新詮釋紐約經典美味。

這款餃子將於2026年1月1日(周四)開賣，至1月底止，僅在程咪咪東村店獨家供應。每顆餃子內餡包含手工現切的燻牛肉、融化瑞士起司及自製醃酸菜，封入餃子皮後煎至底部酥脆、上層柔軟。隨餐附上的特製沾醬由Katz’s老闆Jake Dell研發，以熟食店風味為靈感，完整呈現魯賓三明治的元素，同時保留餃子的特色。六顆售價17.45元。

程咪咪自2014年開業以來，由姐妹檔Hannah Cheng與Marian Ch...
程咪咪自2014年開業以來，由姐妹檔Hannah Cheng與Marian Cheng經營，這家店則以她們的母親Mimi Cheng命名，靈感來自家常味道，沿用家庭食譜，主打台式水餃與在地食材。(取自谷歌地圖)

程咪咪自2014年開業以來，由姐妹檔Hannah Cheng與Marian Cheng經營，這家店則以她們的母親Mimi Cheng命名，靈感來自家常味道，沿用家庭食譜，主打台式水餃與在地食材，並勇於創新口味。曾經一款「起司漢堡餃子」曾讓品牌迅速走紅，而結合不同文化、推出限定款已成特色。

Katz’s則是紐約街區百年猶太風味熟食店，自1888年在曼哈頓下東城開業，以厚切煙燻牛肉三明治聞名，店內白帽切肉師傅與霓虹招牌成為紐約文化象徵，1989年「當哈利遇上莎莉」(When Harry Met Sally)就曾在店內拍攝。百年來，該店吸引無數名人及遊客，陶喆上個月在紐約演唱會期間，也特地前往打卡，並在社群媒體發文大讚其三明治。

紐約的飲食文化多元，不同料理之間的融合創新已成為潮流。布碌崙(布魯克林)與東村的「盈成烘焙坊」(Win Son Bakery)，將台灣風味與法式甜點、美式早午餐結合，例如蔥油餅早餐三明治與糯米糰甜甜圈，成功將台味融入城市文化。而在街頭創意小吃中，中餐也備受追捧。11月，22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)經營的「El Chino Venezolano」，將中式炒飯融入委內瑞拉風味，吸引大量食客排隊，甚至包括西語裔明星J Balvin。

餃子皮 委內瑞拉 布碌崙

順安堂中藥店45周年感恩回饋 特備300磅深海野生海參迎接春節

精準執法奏效 2025紐約市槍枝暴力明顯下降
